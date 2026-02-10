1:06:16 min Desafío Siglo XXI - Capítulo 133: se define la primera pareja de Semifinalistas y reciben premio 1:08:59 Capítulo 132 Los Súper Humanos tienen un gran reencuentro con sus familias en La Ciudad de las Cajas 1:08:23 Capítulo 131 cuatro parejas de Súper Humanos pasan a la Semifinal 1:04:45 Capítulo 130 se conocen los nombres de la pareja de Semifinalistas 1:06:16 Capítulo 133 se define la primera pareja de Semifinalistas y reciben premio

Capítulo 133 Desafío Siglo XXI: se define la primera pareja de Semifinalistas y reciben premio Dos parejas de Súper Húmanos se enfrentan en el Box Blanco para asegurar su cupo a la Semifinal; además se disputa la entrega de dos motos y no portar el Chaleco de Sentencia.