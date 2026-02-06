Publicidad

Capítulo 131 Desafío Siglo XXI: HOY 6 de febrero completo y gratis - CaracolTV

Andrea Serna convoca a los participantes de Gamma y Neos al Desafío a Muerte. Tras la prueba, se anuncia la eliminación de los equipos y la salida de Tina y Kevyn de La Ciudad de las Cajas.

1:08:23 min
Capítulo 131 Desafío Siglo XXI: cuatro parejas de Súper Humanos pasan a la Semifinal

Andrea Serna convoca a los participantes de Gamma y Neos al Desafío a Muerte. Tras la prueba, se anuncia la eliminación de los equipos y la salida de Tina y Kevyn de La Ciudad de las Cajas.

Por: Marianella Chavarro Castro
1:04:45
Capítulo 130
se conocen los nombres de la pareja de Semifinalistas
1:06:25
Capítulo 129
un “nuevo participante” aparece en Neos antes de la Semifinal
1:07:32
Capítulo 128
pareja podría convertirse en la piedra en el zapato de todo un equipo
1:07:06
Capítulo 127
acusan a una pareja de evadir chaleco para asegurar la Semifinal
1:10:00
Capítulo 126
una hermandad y una relación se rompen temporalmente en el Box Negro
1:09:05
Capítulo 125
cámaras lo graban todo; Andrea Serna pilla cercanía entre dos participantes
En vivo 'Desafío del Siglo XXI' de este 6 de febrero.
1:08:23
Capítulo 131
cuatro parejas de Súper Humanos pasan a la Semifinal