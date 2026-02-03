Publicidad

Capítulo 128 Desafío Siglo XXI: 3 de febrero completo y gratis - CaracolTV

Andrea Serna convoca a una pareja de Neos y una de Gamma al Box Blanco para el último Desafío de Sentencia y Bienestar antes de la Semifinal en La Ciudad de las Cajas.

Banner producción Desafío XXI DK
1:07:32 min
Capítulo en vivo Desafío del Siglo XXI.
Desafío Siglo XXI - Capítulo 128: pareja podría convertirse en la piedra en el zapato de todo un equipo
Capítulo 128 Desafío Siglo XXI: pareja podría convertirse en la piedra en el zapato de todo un equipo

Andrea Serna convoca a una pareja de Neos y una de Gamma al Box Blanco para el último Desafío de Sentencia y Bienestar antes de la Semifinal en La Ciudad de las Cajas.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
