1:09:44 min Desafío Siglo XXI - Capítulo 123: ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota 1:11:24 Capítulo 122 noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo 1:08:11 Capítulo 121 dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo 1:06:27 Capítulo 120 el agotamiento físico y mental consume a un equipo 1:09:44 Capítulo 123 ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota

Capítulo 123 Desafío Siglo XXI: ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota Andrea Serna convoca a dos parejas por equipo al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios en el que además se hace entrega de 40 millones de pesos para el equipo ganador.