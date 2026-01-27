Publicidad

En vivo
Vecinos
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Tormenta de Pasiones
Programación de Caracol

1:09:44 min
En vivo Desafío del Siglo XXI.
Desafío Siglo XXI - Capítulo 123: ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota
Capítulo 123 Desafío Siglo XXI: ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota

Andrea Serna convoca a dos parejas por equipo al Box Azul para el Desafío de Sentencia y Servicios en el que además se hace entrega de 40 millones de pesos para el equipo ganador.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
Capítulo 122 Desafío del Siglo XXI.
1:11:24
Capítulo 122
noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo
capítuoi.jpg
1:08:11
Capítulo 121
dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo
en vivo desafíooo.jpg
1:06:27
Capítulo 120
el agotamiento físico y mental consume a un equipo
nadie quiere un Chaleco de Sentencia en este tramo
1:06:23
Capítulo 119
Andrea Serna pide atención médica para una jugadora
¿La presencia de Kevyn y Valkyria empieza a molestar?
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa
117. Jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
1:06:39
Capítulo 117
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
En vivo Desafío del Siglo XXI.
1:09:44
Capítulo 123
ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota