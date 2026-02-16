Publicidad

Capítulo 136 Desafío Siglo XXI: HOY 16 de febrero completo y gratis

Zambrano, Miryan, Rata y Valentina llegan a La Ciudad de las Cajas para competir por la copa del 'Desafío'; la Final está llena de sorpresas y el recorrido para llegar a la meta no será fácil.

1:10:37 min
Desafío Siglo XXI - Capítulo 136: los participantes tendrán que resistir dos pruebas para obtener la copa
Capítulo 136 en vivo 'Desafío del Siglo XXI'.
Capítulo 136 Desafío Siglo XXI: los participantes tendrán que resistir dos pruebas para obtener la copa

Zambrano, Miryan, Rata y Valentina llegan a La Ciudad de las Cajas para competir por la copa del 'Desafío'; la Final está llena de sorpresas y el recorrido para llegar a la meta no será fácil.

Por: Caracol Televisión
