1:10:37 min Desafío Siglo XXI - Capítulo 136: los participantes tendrán que resistir dos pruebas para obtener la copa 1:05:59 Capítulo 136 Andrea Serna anuncia a los cuatro finalistas del reality 1:04:20 Capítulo 135 se conoce la tercera pareja de semifinalistas 1:07:02 Capítulo 134 se dan a conocer los segundos semifinalistas en el Box Blanco

Capítulo 136 Desafío Siglo XXI: los participantes tendrán que resistir dos pruebas para obtener la copa Zambrano, Miryan, Rata y Valentina llegan a La Ciudad de las Cajas para competir por la copa del 'Desafío'; la Final está llena de sorpresas y el recorrido para llegar a la meta no será fácil.