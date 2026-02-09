Publicidad

Capítulo 132 Desafío Siglo XXI: Los Súper Humanos tienen un gran reencuentro con sus familias en La Ciudad de las Cajas - CaracolTV

Andrea Serna convoca a los semifinalistas al Box Azul en donde las duplas tendrán que competir para llevarse todo: alimentación, servicios, beneficios, premio y castigo.

1:08:59 min
Desafío Siglo XXI - Capítulo 132: Los Súper Humanos tienen un gran reencuentro con sus familias en La Ciudad de las Cajas
Capítulo 132 Desafío Siglo XXI: Los Súper Humanos tienen un gran reencuentro con sus familias en La Ciudad de las Cajas

Andrea Serna convoca a los semifinalistas al Box Azul en donde las duplas tendrán que competir para llevarse todo: alimentación, servicios, beneficios, premio y castigo.

Por: Caracol Televisión
|
