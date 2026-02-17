Publicidad
Capítulo 138 Desafío Siglo XXI: una pareja pone su nombre en la copa durante la Gran Final
Zambrano, Miryan, Rata y Valentina tendrán que hacer todo lo posible para llegar a Cartagena y conseguir que sus nombres se conviertan en leyendas del ‘Desafío’.
Capítulo 138 Desafío Siglo XXI: una pareja pone su nombre en la copa durante la Gran Final
1:09:03 min
Desafío Siglo XXI - Capítulo 138:
una pareja pone su nombre en la copa durante la Gran Final
1:10:37
Capítulo 138 Desafío Siglo XXI: una pareja pone su nombre en la copa durante la Gran Final
Zambrano, Miryan, Rata y Valentina tendrán que hacer todo lo posible para llegar a Cartagena y conseguir que sus nombres se conviertan en leyendas del ‘Desafío’.
Por:
Caracol Televisión
|
17 de Febrero, 2026
