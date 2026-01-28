Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
Marc Anthony espera otro hijo
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Capítulo 124 Desafío Siglo XXI: HOY 28 de enero completo y gratis - CaracolTV

Andrea Serna convoca a Neos y Gamma al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Independientemente del resultado, el equipo naranja debe asumir dos Chalecos de Sentencia en este ciclo.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK
1:08:29 min
avance desafío
Desafío Siglo XXI - Capítulo 124: una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia
En vivo Desafío del Siglo XXI.
1:09:44
Capítulo 123
ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota
Capítulo 122 Desafío del Siglo XXI.
1:11:24
Capítulo 122
noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo
capítuoi.jpg
1:08:11
Capítulo 121
dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo
avance desafío
1:08:29
Capítulo 124
una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia

Capítulo 124 Desafío Siglo XXI: una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia

Andrea Serna convoca a Neos y Gamma al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Independientemente del resultado, el equipo naranja debe asumir dos Chalecos de Sentencia en este ciclo.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
En vivo Desafío del Siglo XXI.
1:09:44
Capítulo 123
ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota
Capítulo 122 Desafío del Siglo XXI.
1:11:24
Capítulo 122
noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo
capítuoi.jpg
1:08:11
Capítulo 121
dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo
en vivo desafíooo.jpg
1:06:27
Capítulo 120
el agotamiento físico y mental consume a un equipo
nadie quiere un Chaleco de Sentencia en este tramo
1:06:23
Capítulo 119
Andrea Serna pide atención médica para una jugadora
¿La presencia de Kevyn y Valkyria empieza a molestar?
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa
avance desafío
1:08:29
Capítulo 124
una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia