Capítulo 124 Desafío Siglo XXI: HOY 28 de enero completo y gratis
Andrea Serna convoca a Neos y Gamma al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Independientemente del resultado, el equipo naranja debe asumir dos Chalecos de Sentencia en este ciclo.
Capítulo 124 Desafío Siglo XXI: una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia
1:08:29 min
Desafío Siglo XXI - Capítulo 124:
una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia
1:09:44
Capítulo 123
ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota
1:11:24
Capítulo 122
noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo
1:08:11
Capítulo 121
dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo
1:08:29
Capítulo 124
una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia
Capítulo 124 Desafío Siglo XXI: una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia
Andrea Serna convoca a Neos y Gamma al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Independientemente del resultado, el equipo naranja debe asumir dos Chalecos de Sentencia en este ciclo.
Por:
Marianella Chavarro Castro
|
28 de Enero, 2026
1:09:44
Capítulo 123
ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota
1:11:24
Capítulo 122
noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo
1:08:11
Capítulo 121
dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo
1:06:27
Capítulo 120
el agotamiento físico y mental consume a un equipo
1:06:23
Capítulo 119
Andrea Serna pide atención médica para una jugadora
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa
1:08:29
Capítulo 124
una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia
