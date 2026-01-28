1:08:29 min Desafío Siglo XXI - Capítulo 124: una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia 1:09:44 Capítulo 123 ni un amuleto de la suerte salva a un equipo de la derrota 1:11:24 Capítulo 122 noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo 1:08:11 Capítulo 121 dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo 1:08:29 Capítulo 124 una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia

Capítulo 124 Desafío Siglo XXI: una papa caliente se cocina en Gamma; nadie quiere una sentencia Andrea Serna convoca a Neos y Gamma al Box Blanco para el Desafío de Sentencia y Bienestar. Independientemente del resultado, el equipo naranja debe asumir dos Chalecos de Sentencia en este ciclo.