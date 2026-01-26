Capítulo 122 Desafío Siglo XXI: noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo

Publicidad

Capítulo 122 Desafío Siglo XXI: HOY lunes 26 de enero completo y gratis - CaracolTV

Andrea Serna convoca a dos parejas por equipo al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Hambre. Una vez más, el enfrentamiento deportivo demuestra que la prueba no se acaba hasta que se termina.

1:11:24 min
Capítulo 122 Desafío del Siglo XXI.
Desafío Siglo XXI - Capítulo 122: noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo
Andrea Serna convoca a dos parejas por equipo al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Hambre. Una vez más, el enfrentamiento deportivo demuestra que la prueba no se acaba hasta que se termina.

Por: Marianella Chavarro Castro
¿La presencia de Kevyn y Valkyria empieza a molestar?
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa
117. Jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
1:06:39
Capítulo 117
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
Capítulo 116 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
