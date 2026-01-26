1:11:24 min Desafío Siglo XXI - Capítulo 122: noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo 1:08:11 Capítulo 121 dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo 1:06:27 Capítulo 120 el agotamiento físico y mental consume a un equipo 1:06:23 Capítulo 119 Andrea Serna pide atención médica para una jugadora 1:11:24 Capítulo 122 noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo

Capítulo 122 Desafío Siglo XXI: noviazgo se vuelve la piedra en el zapato de su equipo Andrea Serna convoca a dos parejas por equipo al Box Amarillo para el Desafío de Sentencia y Hambre. Una vez más, el enfrentamiento deportivo demuestra que la prueba no se acaba hasta que se termina.