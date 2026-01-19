Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Cambios en concierto de Yeison Jiménez en El Campín
Programación de Caracol

Por qué Peso Pluma canceló su concierto en el Festival Estéreo Picnic 2026

En medio de la expectativa de lo que será el Festival Estéreo Picnic 2026, el artista Peso Pluma canceló su concierto y se conocieron las razones. Mira más detalles acá.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Reconocido artista canceló su concierto en el Festival Estéreo Picnic: comunicado oficial

Los fanáticos de la música alternativa, electrónica y pop se preparan para el festival tan esperando en Bogotá. Por lo cual, varios están a la expectativa de lo que serán aquellas fechas.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 19 de ene, 2026
Comparta en:
Reconocido artista canceló su concierto en el Festival Estéreo Picnic: comunicado oficial