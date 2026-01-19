Reconocido artista canceló su concierto en el Festival Estéreo Picnic: comunicado oficial

Este 19 de enero, comunicaron a través de sus redes sociales que el cantante Peso Pluma no podrá asistir al evento que se desarrollará dentro de dos meses. Este fue el comunicado oficial que emitieron.

Mira también: Line up del Festival Estéreo Picnic por días: cuándo se presentarán Sabrina Carpenter y más



Por qué Peso Pluma canceló su concierto en el Festival Estéreo Picnic

"El artista mexicano Peso Pluma no podrá presentarse el sábado 21 de marzo en el Festival Estéreo Picnic 2026. Infortunadamente, adquirió nuevos compromisos y hará una gira en Estados Unidos y así no podrá cumplir con su show en Bogotá. Nuestro equipo ya está trabajando para ofrecer una alternativa que será comunicada prontamente", indicaron.



Frente a esto, loss seguidores no dudaron en reaccionar y varios fans empezaron a decir algunos artistas que querrían ver en tarima dentro de los próximos dos meses.

"Traigan a Chapell Roan", "que venga Zara Larsson", "las personas que nos gustan los corridos, merecemos una artista", "al menos falta tiempo y no se esperaron una semana antes", "traigan a Foo fighters, a Day to remenber ,Metalica", dijeron algunos.

Publicidad

Cuándo es el Festival Estéreo Picnic 2026

El evento se podrá disfrutar del viernes 20 de marzo al domingo 22. Serán tres días, en donde los fanáticos podrán disfrutar de la mejor música y una excelente acompañía. Desde el 2025, los futuros asistentes ya compraron la boleta, para no perderse de ningún momento.

Mira también: Confirman las fechas y el lugar para el Festival Estéreo Picnic 2026: quitaron un día



Cuánto cuesta la entrada del Festival Estéreo Picnic 2026

Publicidad

Hay varios combos, para así tener un día único rodeado de los mejores amigos y muy buena música. Por ejemplo, el VIP en ambas etapas supera los $3.400.000. El que solo es para dos días, va hasta los $2.700.000. Los que adquirirán la general, puede varias de $1.200.000 a $1.649.000.

Para quienes van a asistir con menores, también pueden adquirir las boletas hasta por $1.201.000. En el caso que requieran ir solo un día para VIP está desde $997.000 a $1.619.000, esto más el servicio. Para general se ubica en $629.000 y para los menores no pasa de $479.000.

