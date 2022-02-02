Publicidad

Caracol TV  / Festival Estéreo Picnic

Festival Estéreo Picnic

  • Cartel del Festival Estéreo Pícnic 2026: Luis Alfonso, Sabrina Carpenter, Peso Pluma y más
    Cartel del Festival Estéreo Pícnic 2026: Luis Alfonso, Sabrina Carpenter, Peso Pluma y más
    Foto: Instagram
    Eventos

    Cartel del Festival Estéreo Pícnic 2026: Luis Alfonso, Sabrina Carpenter, Peso Pluma y más

    Todos se están preparando para los días 20, 21 y 22 de marzo del próximo año, así disfrutar de la mejor música en el Parque Simón Bolívar.

  • Fechas confirmadas para el Festival Estéreo Picnic 2026: quitaron un día
    Fechas confirmadas para el Festival Estéreo Picnic 2026: quitaron un día
    Foto: Instagram @festereopicnic
    Actualidad

    Confirman las fechas y el lugar para el Festival Estéreo Picnic 2026: quitaron un día

    En su cuenta de Instagram, en la que acumula 400 mil seguidores, el Festival Estéreo Picnic confirmó los primeros detalles de lo que será este gran evento en Bogotá.

  • Olivia Rodrigo y Mon Laferte cantando en el último día del Festival Estéreo Picnic 2025.
    Así fue el último día del Festival Estéreo Picnic 2025.
    Foto: Caracol TV
    Eventos

    De un último acorde a la eternidad: Olivia Rodrigo y Mon Laferte cerraron el Festival Estéreo Picnic

    Olivia Rodrigo, Mon Laferte, Granuja, Empire of the Sun, Ela Taubert y Girl in Red iluminaron la última jornada y finalmente se cumplió con el lema y proósito de este año: así se siente estar vivos.

  • Escenario Un Mundo Distinto del Festival Estéreo Picnic 2025 con Los Petit Fellas presentándose.
    Así se vivió el tercer día del Festival Estéreo Picnic 2025.
    Foto: Caracol TV
    Eventos

    Tercer día del Estéreo Picnic 2025: una danza de emociones y comunión bajo el hechizo de la música

    Los asistentes a este evento vibraron con todo tipo de géneros. Galy Galiano anunció su retiro, mientras Beck, Nathy Peluso, Justice y más hicieron de la noche una fiesta inolvidable.

  • Justin Timberlake y Danny Ocean, entre los favoritos del segundo día de Festival Estéreo Picnic.
    Justin Timberlake y Danny Ocean, entre los favoritos del segundo día de Festival Estéreo Picnic.
    Foto: Caracol Televisión.
    Eventos

    Segundo día del Estéreo Picnic: ni la lluvia impidió que Justin Timberlake cumpliera un sueño

    Durante más de 12 horas, los asistentes al festival disfrutaron de artistas nacionales y extranjeros en los diferentes escenarios del Parque Simón Bolívar de Bogotá.

  • Incubus en el Festival Viña Del Mar 2025.
    Foto: Importante banda canceló su presentación del 28 de marzo en el Festival Estero Picnic.
    Lucas Aguayo/Getty Images
    Eventos

    Importante banda canceló su presentación del 28 de marzo en el Festival Estéreo Picnic

    La banda estadounidense Incubus anunció mediante sus redes sociales que no se presentaría en el festival. Te contamos aquí cuál sería la razón de su cancelación.

  • Shawn Mendes bajándose de un automóvil.
    Shawn Mendes ya está en Colombia para su show en el Festival Estéreo Picnic
    Foto: Instagram @shawnmendes
    Actualidad

    Shawn Mendes llegó por primera vez a territorio colombiano: la foto que lo confirma

    El canadiense se prepara para presentarse en el escenario del Festival Estero Picnic en Bogotá el jueves 27. El artista está dando una gira en varios festivales de Latinoamérica.

  • Eladio Carrón se presentará en el Festival Estéreo Picnic.png
    Eladio Carrón se presentará en el Festival Estéreo Picnic.
    Foto: Instagram @eladiocarrión
    Eventos

    Eladio Carrión se suma al cartel del Festival Estéreo Picnic 2025: Conoce cuándo se presentará

    El Festival Estéreo Picnic, que se realizará del 27 al 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, contará con la presencia de uno de los más grandes exponentes del trap y el género urbano.

  • Festival Estéreo Picnic 2025: Rutas para movilizarse al terminar el evento
    Festival Estéreo Picnic 2025: Rutas para movilizarse al terminar el evento
    Foto: GettyImages.
    Actualidad

    Festival Estéreo Picnic: rutas, horarios y todo lo que necesitas saber para movilizarte

    Este jueves 27 de marzo llegará a Bogotá uno de los festivales más esperados de todo el 2025. Si vas a ir, es importante conocer las rutas que te transportarán a tu casa una vez termine el evento.

  • Festival Estéreo Picnic 2025: estos son los horarios por días.
    Festival Estéreo Picnic 2025: estos son los horarios por días.
    Foto: Instagram @festereopicnic
    Eventos

    Estos son los horarios por días del Festival Estéreo Picnic 2025: Arma tu ruta

    El Parque Simón Bolívar recibirá a miles de personas del 27 al 30 de marzo para vivir el Festival Estéreo Picnic y sus asistentes ya pueden conocer los horarios y escenarios en que se presentará cada artista.

