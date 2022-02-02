Caracol TV Festival Estéreo Picnic
Cartel del Festival Estéreo Pícnic 2026: Luis Alfonso, Sabrina Carpenter, Peso Pluma y más
Todos se están preparando para los días 20, 21 y 22 de marzo del próximo año, así disfrutar de la mejor música en el Parque Simón Bolívar.
Confirman las fechas y el lugar para el Festival Estéreo Picnic 2026: quitaron un día
En su cuenta de Instagram, en la que acumula 400 mil seguidores, el Festival Estéreo Picnic confirmó los primeros detalles de lo que será este gran evento en Bogotá.
De un último acorde a la eternidad: Olivia Rodrigo y Mon Laferte cerraron el Festival Estéreo Picnic
Olivia Rodrigo, Mon Laferte, Granuja, Empire of the Sun, Ela Taubert y Girl in Red iluminaron la última jornada y finalmente se cumplió con el lema y proósito de este año: así se siente estar vivos.
Tercer día del Estéreo Picnic 2025: una danza de emociones y comunión bajo el hechizo de la música
Los asistentes a este evento vibraron con todo tipo de géneros. Galy Galiano anunció su retiro, mientras Beck, Nathy Peluso, Justice y más hicieron de la noche una fiesta inolvidable.
Segundo día del Estéreo Picnic: ni la lluvia impidió que Justin Timberlake cumpliera un sueño
Durante más de 12 horas, los asistentes al festival disfrutaron de artistas nacionales y extranjeros en los diferentes escenarios del Parque Simón Bolívar de Bogotá.
Importante banda canceló su presentación del 28 de marzo en el Festival Estéreo Picnic
La banda estadounidense Incubus anunció mediante sus redes sociales que no se presentaría en el festival. Te contamos aquí cuál sería la razón de su cancelación.
Shawn Mendes llegó por primera vez a territorio colombiano: la foto que lo confirma
El canadiense se prepara para presentarse en el escenario del Festival Estero Picnic en Bogotá el jueves 27. El artista está dando una gira en varios festivales de Latinoamérica.
Eladio Carrión se suma al cartel del Festival Estéreo Picnic 2025: Conoce cuándo se presentará
El Festival Estéreo Picnic, que se realizará del 27 al 30 de marzo en el Parque Simón Bolívar de Bogotá, contará con la presencia de uno de los más grandes exponentes del trap y el género urbano.
Festival Estéreo Picnic: rutas, horarios y todo lo que necesitas saber para movilizarte
Este jueves 27 de marzo llegará a Bogotá uno de los festivales más esperados de todo el 2025. Si vas a ir, es importante conocer las rutas que te transportarán a tu casa una vez termine el evento.
Estos son los horarios por días del Festival Estéreo Picnic 2025: Arma tu ruta
El Parque Simón Bolívar recibirá a miles de personas del 27 al 30 de marzo para vivir el Festival Estéreo Picnic y sus asistentes ya pueden conocer los horarios y escenarios en que se presentará cada artista.