Segundo día del Estéreo Picnic: ni la lluvia impidió que Justin Timberlake cumpliera un sueño

Un verdadero compromiso fue el que demostraron tener los asistentes al Festival Estéreo Picnic 2025 con sus artistas favoritos el pasado 28 de marzo en el Parque Simón Bolívar en Bogotá. Desde temprano las puertas se abrieron para que la gente ingresara a los cinco escenarios (Johnnie Walker, Adidas, Presente, Falabella y Club Coke Studio) a disfrutar de la mejor música.

En el primero de ellos, Oh'laliville fue calentando motores al interpretar el exitoso tema musical 'Frente al mar' y, aunque su energía y potencia vocal dejaron fascinados a decenas de admiradores, muchos se quedaron sin verla debido al fuerte aguacero que se presentó, lo que obligó a los asistentes a resguardarse debajo de las carpas del parque, los árboles y los inflables que hacían parte de la decoración.

Mira también: Importante banda canceló su presentación del 28 de marzo en el Festival Estéreo Picnic

Tras varios minutos de espera a que escampara, Michael Kiwanuka salió a la tarima de Adidas hacia las 5:15 p.m., como lo tenía previsto, deleitando con canciones como 'One more night', 'Cold little heart' y 'Love and hate'; no obstante, uno de los momentos más aplaudidos de su espectáculo fue cuando mostró su talento para tocar la guitarra y le dio espacio a una de sus coristas para que se luciera.

Publicidad

Cuando todo parecía estar en su mejor punto, hubo una segunda ronda de lluvia, pero esta vez más fuerte, lo que obligó a los organizadores a detener momentáneamente el evento alrededor de las 6:00 p.m. Cientos de personas sacaron sus impermeables, chaquetas para la lluvia y hasta corrieron en busca de protección.

No fue hasta casi dos horas después que la alegría retornó a los rostros de la multitud, que se fue a cantar al unísolo los proyectos de Parcels, entre los que se destaca 'I know how i feel'.

Publicidad

Mira también: Primer día del Festival Estéreo Picnic 2025: se vivió un frenesí y se escuchó un latido colectivo

Cómo fue el concierto Justin Timberlake en el Festival Estéreo Picnic 2025

Sin duda, la figura más esperada fue el estadounidense Justin Timberlake, que abrió su show a las 11:15 p.m. en el Johnnie Walker con 'Mirrors', tema que marcó su carrera artística y aumentó su fama internacional. Seguida de esta, deleitó con 'Cry me a river', 'Say something', 'Like i love you', 'Señorita', 'Rock your body', 'Suit and tie' y 'Can't stop the feeling'.

Timberlake tomó un espacio para hablar con su público y admitir lo feliz que lo hacía ver a tantas personas congregadas: "Gracias a todos los que han estado conmigo durante 25 - 30 años, estamos muy felices de estar aquí, muchas muchas gracias, quiero que todos sepan cuan agradecido estoy por todos ustedes, como digo al final de 'Like I Love you', soñaba con esto desde que era un niño y es verdad, entonces, creo que no hay mejor manera de decirlo que, Colombia muchas gracias por hacer el realidad el sueño de un niño de Tennessee", mencionó.

Mira también: Eladio Carrión se suma al cartel del Festival Estéreo Picnic 2025: Conoce cuándo se presentará

Publicidad

Posteriormente, sorprendió a más de uno al revivir 'Holy grail', terminando su muestra de talento alrededor de las 12:30 a.m., mientras algunos fanáticos se desplazaban de escenario al de Adidas para ver en vivo y en directo a uno de los exponentes de música urbana con más proyección en la industria.

Cómo fue el show de Danny Ocean en el Festival Estéreo Picnic 2025

Con un poco de retraso, Danny Ocean se subió a la tarima a las 12:43 a.m. haciendo su propia versión de 'Dembow' y poniendo a más de uno a bailar con su grupo de amigos y disfrutar de la fiesta urbana.

Publicidad

"Qué felicidad, que rico estar aquí, en serio, gracias a todos por llenarse, es un honor y un placer cantar esta noche, gracias a Estéreo Picnic por la invitación, para los que no saben quien soy soy Danny Ocean junto con mi banda, y si se saben mis canciones los quiero ver a todos cantando conmigo, vamos pues", dijo frente a la emocionada audiencia.

El venezolano causó furor al invitar a artistas de la talla de Beto de Rawayana, Elena Rose y Jerry Di para unir sus voces a la de él y lograr de esta forma que la energía fuera elevándose cada vez más. Dentro de los éxitos interpretados, se encuentran 'Oye mi amor' de Maná, 'Imagínate', 'Fuera del mercado', 'Caracas en el 2000', 'Me rehuso', entre otros.

Hacia las 2:00 a.m. cerró con broche de oro su presentación al lanzar fuegos artificiales por todo el parque y agradecer por la oportunidad de haber llegado a Colombia a cumplir un sueño que tenía desde joven.

Al sonar la última nota, los amantes del Festival Estéreo Picnic se dirigieron a la salida con el corazón hinchado de la emoción, mientras que hubo unos cuantos que extendieron la celebración con otros artistas presentes. Ahora, los amantes de la música están listos para disfrutar de otras dos fechas que se llevarán a cabo el 29 y 30 de marzo para demostrar que, a pesar de que hay barreras como los idiomas, las costumbres, los países de nacimiento y los estilos de vestir, todos hablan una sola lengua que es la música.