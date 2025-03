Festival Estéreo Picnic: rutas, horarios y todo lo que necesitas saber para movilizarte

Asistentes al Festival Estéreo Picnic se preparan para recibir a sus bandas favoritas. Para ello planean cómo se van a movilizar, tanto para llegar al Parque Simón Bolívar, lugar del evento, como para desplazarse hasta sus hogares. La Alcaldía Mayor de Bogotá extendió la jornada de tres rutas zonales para garantizar el servicio. Estos pasarán por Unicentro, la carrera séptima y la avenida Primero de Mayo.

Rutas para salir del Festival Estéreo Picnic

1. Unicentro:

AC. 53 – KR. 66A

C.C. Metrópolis

Cafam Floresta

C.C. Iserra 100

Olímpica Calle 100

AK. 15 – CL. 101

C.C. Unicentro

C.C. Bulevar Niza

AV. Suba – CL. 106

2. Septimazo:

AC. 53 – KR. 66 A

AC. 53 – KR. 37

Concejo de Bogotá

Planetario de Bogotá

C.C. San Martín

Universidad Javeriana

Universidad de la Salle

AK. 7 – CL. 72 Bis

AK. 7 – CL. 81

CL. 94 – KR. 14

3. Avenida Primero de Mayo:

AC. 53 – KR. 66A

C.C. Gran Estación

C.C. Salitre Plaza

Tres Elegantes

C.C. Multiplaza

Bavaria

Avenida Primero de Mayo

Cuándo se presentará Eladio Carrión en el Estéreo Picnic

Es de resaltar que, este 20 de marzo la organización del evento confirmó que Eladio Carrión estará el sábado 29 de marzo cantando sus mejores producciones musicales. Él se suma a varios artistas que estarán dándolo todo en la tarima. Por ejemplo, Bomba Estéreo, Rawayana, Charlotte de Witte, Nathy Peluso, ST. Vincent, estarán el mismo día.

Cuánto cuestan las boletas para el Estéreo Picnic 2025

Para las personas que no han comprado su boleta, aún están a tiempo. Es de destacar que hay varias opciones para no quedarse por fuera de este gran evento. Por ejemplo, si solo se quiere un día en general la boleta está en $581.000 más servicio.

En el caso que se quiera disfrutar de este evento por dos días, hay entradas desde $914.000 a $1.746.000 más el servicio. Si será para aprovechar el viernes, el sábado y el domingo, el valor está desde $1.247.000 a $3.052.000. Finalmente, el que quiera disfrutar desde el 27 al 30 de marzo, deberá pagar desde $1.663.000 a $3.325.000.

Qué artistas irán al Festival

Estéreo Picnic 2025

Shawn Mendes, Benson Boone, Zeed, Justin Tumberlake, Danny Ocean, Galy Galiano, Astropical, Olivia Rodrigo, Mon Laferte, Empire of the Sun, Ela Taubert, Elena Rose, Julianna, Nath, Gabriela Ponce, Incubus, Parcels, Richie Hawtin DEX EFX XOX , The Hives, Alanis Morissette, Tate Mcrae, Foster the people, entre otros artistas de talla mundial que deslumbrarán en el escenario.

Horarios de los artistas del

Festival

Estéreo Picnic 2025