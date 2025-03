Estos son los horarios por días del Festival Estéreo Picnic 2025: Arma tu ruta

El Parque Simón Bolívar de Bogotá volverá a recibir los cuatro mejores días del año y, a falta de más sorpresas y anuncios canónicos, presentan los Horarios del Festival Estéreo Picnic 2025. Es momento de armar tu Ruta Festivalera.

Con ustedes los Escenarios Johnnie Walker, Adidas, Presenta, Falabella y el Club FEP Coke Studio. Hace diez años, Johnnie Walker vivió su primera vez en el Festival Estéreo Picnic, y en esta edición 2025, celebrará todas esas primeras veces que definen la esencia de quienes se atreven a dar el primer paso.

El cierre del jueves 27 de marzo lo protagonizarán Shawn Mendes, Zedd, Kavinsky y Blond:ish. En el medio veremos brillar el regreso legendario de Alanis Morrissette, los debuts definitivos de Benson Boone y Tate MCRae. También, sentiremos la alternativa exquisita de The Marías, Artemas y Foster The People. El segundo día del FEP vivirá el show histórico de Tool, precedidos del rock de The Hives, Incubus y Parcels, y el baile mayor que propondrán Justin Timberlake, Danny Ocean, Richie Hawtin, Modeselektor y Elena Rose.

El sábado 29 será celebrado como uno de los mejores días del festival con Justice, Astropical, Beck, Monolink, Funk Tribu, Kapo, Charlotte de Witte, Nathy Peluso, Ca7riel & Paco Amoroso, St. Vincent, Noise Mafia y más. Finalmente, el domingo, cumpliremos sueños junto al debut de Olivia Rodrigo en Colombia. Ela Minus, Caribou, Rüfüs Du Sol, Mon Laferte, Empire of the Sun, JPEGMafia, Fontaines D.C., Inhaler, Pirlo y más actos, nos harán vivir Un Mundo Distinto, en ese último día.

El 27, 28, 29 y 30 de marzo ya están marcados. Ya es hora de preparar los ritos de iniciación: las playlist con los artistas que no conoces, los outfits para el baile y la fiesta, el parche armado y listo, y ahora los Horarios para que construyas una Ruta Festivalera alucinante. Si aún no tienes tus entradas, aprovecha y compra la tuya (individual o en combo) a través de www.ETicket.co

Debido a complicaciones de salud dentro de la familia, la banda The Black Keys cancela su gira por Latinoamérica, incluyendo su fecha en el Festival Estéreo Picnic 2025 . La banda entiende que sus fans en el continente comprenden la prioridad que significa la familia, agradecen su apoyo y esperan un pronto regreso.

Beck será el artista del sábado 29 de marzo, el tercer día de FEP2025. El cantante y compositor de Los Ángeles se presentará por primera vez en Colombia cumpliendo un sueño más de la nación alternativa en nuestro país.

