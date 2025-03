Shakira canceló otro concierto, esta vez, en Chile: responsabilizó a productores locales

El equipo de Shakira confirmó este 2 de marzo, horas antes de su primera fecha en Chile que el concierto no podrá suceder debido a problemas con el terreno del Estadio Nacional, lugar en el que se llevarían a cabo las dos fechas.

Por el momento es incierto si el show del 3 de marzo sí se realizará o si, por el contrario, también tendrá que ser aplazado por causas de fuerza mayor, sumándose así a Perú y Medellín , donde la barranquillera deberá volver a finales del 2025.

Shakira culpó a la promotora local por su cancelación en Chile

Por medio de sus redes sociales, la cantante emitió un comunicado en el que fue contundente acerca de las causas de la cancelación de la fecha y pidió disculpas a los fanáticos que la estaban esperando para disfrutar de sus canciones.

“Cuando un artista viaja a un país, su producción y su equipo entran a depender directamente de los productores locales. Mi staff y yo confiamos en todo momento en que la productora contratada por el promotor local seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron diligentemente proporcionadas por nuestra parte para que se pudiera dar un show de la magnitud de este”, escribió.

Y continuó: “Así que pueden imaginar cuán doloroso es para mí como artista ver que después de tantos esfuerzos para venir hasta este país que tanto quiero, mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción”.

Por qué Shakira canceló su concierto en Chile

En el mismo escrito la cantante aclaró que siempre soñó con empezar la gira ‘Las mujeres ya no lloran world tour’ en Latinoamérica, esta es la gira más grande de su carrera y es consciente de que también es una de las producciones más grandes del mundo en la actualidad.

Por esta razón explicó: “Cuenta con un escenario que pesa 62 toneladas. Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para garantizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia. Hay dos cosas que jamás comprometería y es la seguridad de mi equipo y la de mis fans, jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen”.

Comunicado de Shakira por su concierto en Chile. Foto: Instagram @shakira

Shakira habló de sus cancelaciones en Latinoamérica

“Ustedes, que me han acompañado por más de treinta años conocen más que nadie mi ética profesional y cuanto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor. Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día en los más mínimos detalles para lograr una experiencia inolvidable para mis fans como la que se merecen y como hemos podido disfrutar juntos durante los conciertos que he venido realizando”, inició explicando.

Y continuó hablando de la magia que sucede sobre el escenario: “El cariño y las emociones que nos unen y ver sus caras de alegría y el brillo en sus ojos, es en gran parte lo que me hace levantarme cada día con ganas de celebrar la vida, tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes por motivos más allá de mi control”.

Finalmente, aseguró que volverá a Chile, así como lo hará en Perú y en Colombia debido a los espectáculos que se ha visto forzada a cancelar durante la primera parte de su gira mundial.