Karol G rompió su silencio sobre el paso de Shakira en Colombia: "No puedo dejarlo pasar por alto"

Después del exitoso paso de Shakira por Colombia en el marco de su gira 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', donde se presentó en Barranquilla y Bogotá con conciertos completamente agotados, Karol G rompió su silencio y le envió un mensaje a la cantante mediante su perfil de Instagram.

"Ayer fue el último concierto de Shakira en Colombia y la verdad no puedo dejar pasar por alto el orgullo y la emoción que sentí desde lejos solo con saber lo que pudiera estar sintiendo ella misma cantando en su casa, además de estar segura de la emoción que tuvieron que haber sentido los presentes. Sus canciones y su historia han representado por décadas nuestro país y la industria latina alrededor del mundo. ¡¡Es muy inspirador verla hoy brillando como nunca, o mejor dicho, brillando como siempre!! Un abrazo desde lejos disfrútalo todo y que sigan los éxitos".

Las palabras de 'La Bichota' para 'La Loba' son una forma de negar todos los rumores de enemistad o rivalidad que supuestamente hay entre la dos. Cabe recordar que la barranquillera mencionó a Karol G en su primer espectáculo en la capital del país y dijo:

"La caída no es el final, sino el inicio de un vuelo mucho más alto. Nosotras, después de cada caída nos levantamos un poco más sabias, más fuertes. Como dice mi amiga Karol, triple M. Y si queremos llorar, lloramos. Y si no, facturamos". Por supuesto, haciendo referencia la verso en el que cantan:"Tú te fuiste y yo me puse triple M, más buena, más dura, más level".

Las palabras de Shakira luego de terminar su gira en Colombia

Una vez finalizadas sus dos fechas en Bogotá este 26 y 27 de febrero en el Estadio Nemesio Camacho el Campin, Shakira se dirigió a su hotel para descansar de la extensa jornada de trabajo y aprovechó el momento de tranquilidad para enviarles un emotivo mensaje a sus admiradores a través de su canal de difusión en WhatsApp. La barranquillera no solo expresó su agradecimiento por la acogida que tuvo, sino que también explicó que tiene una deuda pendiente con Medellín.

"Hoy ha sido la última noche en Bogotá y estoy aquí en mi habitación y estoy muy emocionada por todos los mensajes de cariño porque recuerdo las caras de tantos de ustedes hoy, los vi felices, sonreír, emocionados, los vi llorar, saltar, cantar, bailar y es entonces cuando siento que todo vale la pena, cualquier sacrificio que haga, todas las noches sin dormir, ensayando más allá de mis fuerzas físicas y mentales para lograr el mejor show que podía ofrecerles", inició diciendo en el audio.

