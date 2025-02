Shakira se despide de Colombia con emotivo audio y advierte que quiere volver

Shakira cerró con broche de oro sus conciertos de la gira 'Las mujeres ya no lloran world tour' en Colombia con un espectáculo digno de admirar en el Estadio Nemesio Camacho El Campín de Bogotá . La barranquillera interpretó temas como 'Hips don't lie', 'Girl like me', 'Antología' y 'TQG'; además, bailó, cantó y tuvo la posibilidad de conversar con varios de sus admiradores mientras estaba en el escenario.

Mira también: Lina Tejeiro se lesionó tras asistir al concierto de Shakira: fotos de los hematomas

Lo cierto es que al finalizar el espectáculo, Shakira se dirigió a su hotel para descansar de la extensa jornada de trabajo y aprovechó el momento de tranquilidad para enviarles un emotivo mensaje a sus admiradores a través de su canal de difusión en WhatsApp. La barranquillera no solo expresó su agradecimiento por la acogida que tuvo, sino que también explicó que tiene una deuda pendiente con Medellín.

Las palabras de Shakira luego de terminar su gira en Colombia

"Hoy ha sido la última noche en Bogotá y estoy aquí en mi habitación y estoy muy emocionada por todos los mensajes de cariño porque recuerdo las caras de tantos de ustedes hoy, los vi felices, sonreír, emocionados, los vi llorar, saltar, cantar, bailar y es entonces cuando siento que todo vale la pena, cualquier sacrificio que haga, todas las noches sin dormir, ensayando más allá de mis fuerzas físicas y mentales para lograr el mejor show que podía ofrecerles", inició diciendo en el audio.

Publicidad

No te pierdas: Los famosos que caminaron con Shakira hasta el escenario en su concierto en Bogotá

Posteriormente, afirmó que desea que sus admiradores sientan el amor que tiene por ellos, pues los considera el mejor público que ha conocido y agregó que merecen disfrutar de un show a su altura.

Publicidad

"Gracias por hacerme tan feliz, me voy absolutamente plena, con muchas ganas de volver. Me voy sin quererme ir, pero emocionada y recordando todas sus caritas, sus abrazos, su cariño, su compañía, su apoyo, el brillo en sus ojos. Hoy estoy muy sensible", afirmó.

Te puede interesar: La sensual bailarina de Shakira que se volvió viral en redes y ha robado la atención

Por último, dejó en claro que no olvida el compromiso que tiene con Medellín, evento que tuvo que cancelar por motivos logísticos : "Gracias Barranquilla, gracias Bogotá y te debo el show más especial de mi vida Medellín".