Andrea Serna despidió a Julio y Sofía tras su eliminación en el Desafío Siglo XXI con un emotivo mensaje que no se vio en televisión y reveló cuánto dinero se llevaron del reality.

La despedida de Andrea Serna con Julio y Sofía en el 'Desafío' que no salió en televisión

La presentadora del Desafío Siglo XXI les envió un mensaje cargado de buenos deseos a los más recientes eliminados. Se refirió con especial cariño a uno de ellos a través de sus redes sociales.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de ene, 2026
La despedida de Andrea Serna con Julio y Sofía en el 'Desafío'.