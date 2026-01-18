La despedida de Andrea Serna con Julio y Sofía en el 'Desafío' que no salió en televisión

La dupla conformada por Julio y Sofía resultó eliminada de El Desafío Siglo XXI en el capítulo 116, tras enfrentarse en el Box Negro a Rata y Valentina, Zambrano y Miryan, y Potro y Deisy, convirtiéndose en la primera eliminación de la etapa de dos equipos.

Durante la prueba, llamó la atención el momento en el que Sofía y Deisy ayudaron a Valentina en el tramo donde debía desamarrar un nudo, ya que la altura del obstáculo le dificultó completar la tarea. Incluso, sus compañeras la cargaron sobre la espalda y, finalmente, lograron superar el tramo. No obstante, muchos televidentes se preguntaron si esta ayuda pudo haber afectado el desempeño de Sofía, quien terminó despidiéndose de su sueño en el reality, aunque con una importante suma de plata en sus bolsillos.



Qué dijo Andrea Serna de la eliminación de Sofía y Julio

En el episodio, los competidores despidieron a la pareja entre abrazos y ambos le contaron a Andrea Serna cuánto dinero acumulaban y cuáles eran sus planes al salir del programa. Sin embargo, la presentadora les dedicó un mensaje especial a través de sus redes sociales.

En su cuenta de Instagram, ante más de cuatro millones de seguidores, Andrea Serna publicó dos fotografías junto a los eliminados y les expresó sus mejores deseos para su vida fuera del reality.

“Prometemos recordarlos mucho. Y Julio, qué emoción me da que puedas llegar a arreglar tu casa, no sabes la dicha que me da”, escribió, mencionando de manera especial a Julio, el ahora exintegrante de Neos, quien se ganó el cariño de miles de colombianos.



¿Con cuánto dinero salió Julio del Desafío?

Tras su eliminación, Julio confirmó que salió del reality con $26.395.000, dinero que aseguró destinará principalmente al arreglo de su vivienda y a otras necesidades personales que lo harán muy feliz.

¿Con cuánto dinero salió Sofía del Desafío?

Por su parte, Sofía, también integrante de Neos, abandonó la competencia con $208.140.000. Al confirmar la cifra, expresó su emoción:

“Se siente súper emocionante. Ellos me tienen que perdonar, pero yo quería ganar la prueba de capitanía, no pensando en la plata; pero si se daba la plata, gracias, muy bendecida yo”.

