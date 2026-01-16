Quiénes quedaron eliminados HOY en el Desafío: dos mujeres ayudaron a otra en un obstáculo

En el capítulo 116 de El Desafío Siglo XXI se vivió el primer Desafío a Muerte de la etapa de dos equipos, en la que Neos y Gamma compitieron por mantenerse con vida y evitar la eliminación, a pocas semanas de la recta final del programa.

El Box Negro recibió a seis integrantes de Neos y dos de Gamma, quienes defendieron su cupo en la competencia más exigente del reality.



¿Cómo fue el Desafío a Muerte del 16 de enero?

Los hombres partieron primero desde la parte superior del Box. Tomaron un machete de un cofre para cortar la soga que sostenía la cadena por la que descendieron. Luego avanzaron por una serie de obstáculos de equilibrio hasta llegar a una malla metálica, que debieron escalar para alcanzar el segundo nivel.

Allí atravesaron un túnel bloqueado con costales y, al final, encontraron una caneca con cascarilla de arroz, donde buscaron un balón de dos kilos. Con el balón en su poder, descendieron por otra malla metálica y, en la parte final del Box, liberaron una vara.

Con el balón apoyado en la punta de la vara, regresaron superando todos los obstáculos sin dejarlo caer, hasta llegar al punto de partida para realizar el relevo. Posteriormente, las mujeres repitieron el recorrido con el objetivo de recoger un segundo balón, desamarrar otra vara y regresar sosteniéndolo en equilibrio.



En la zona de definición, un desafiante pasó, con ayuda de la vara, cada balón a su compañero, quien debía ubicarlo sobre un tubo situado en una repisa elevada. Las tres parejas que lograron colocar primero sus balones continuaron en competencia.



¿Quiénes quedaron eliminados de El Desafío?

Al final de la exigente prueba, la pareja eliminada fue de Neos. Julio y Sofía tuvieron que decirle adiós a su sueño en el Desafío.

Qué le pasó a Valentina en el Desafío

Durante el recorrido, Valentina tuvo dificultades en uno de los tramos del Box debido a la altura del obstáculo. A pesar de intentar solucionarlo por sus propios medios, tuvo que pedir ayuda a sus compañeras Deisy y Sofía.

Con el apoyo de ambas, Valentina logró superar el obstáculo y continuar la competencia.

