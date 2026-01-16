Publicidad

Quiénes quedaron eliminados HOY en el Desafío: dos mujeres ayudaron a otra en un obstáculo

Rata y Valentina, Potro y Deisy, Julio y Sofía y Zambrano y Miryan se enfrentaron en el Box Negro y tras una exigente prueba en el Box Negro, una dupla le dijo adiós a su sueño.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 16 de ene, 2026
Quiénes quedaron eliminados HOY del Desafío