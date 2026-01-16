Publicidad

Desafío del Siglo capítulo completo hoy 16 de enero 2026

Tras un tenso momento entre dos hombres, al Box Negro llegan Rata y Valentina, Potro y Deisy, Julio y Sofía y Zambrano y Miryan. Lo curioso es que dos mujeres le ayudan a otra, ¿esto les sale caro?

1:09:34 min
Capítulo 116 Desafío Siglo XXI: primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro

Tras un tenso momento entre dos hombres, al Box Negro llegan Rata y Valentina, Potro y Deisy, Julio y Sofía y Zambrano y Miryan. Lo curioso es que dos mujeres le ayudan a otra, ¿esto les sale caro?

Por: Daniela Correa Grisales
1:30:45
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
1:06:17
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
1:04:22
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización
