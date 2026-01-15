Publicidad

Quiénes quedaron sentenciados HOY en el Desafío: Zambrano lloró al sentirse traicionado

Gracias a su victoria en el Box Amarillo, los integrantes de Neos asignaron los últimos chalecos del ciclo, pero Zambrano se llevó una gran sorpresa y se sinceró ante Rosa.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 15 de ene, 2026
