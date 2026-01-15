Quiénes quedaron sentenciados HOY en el Desafío: Zambrano lloró al sentirse traicionado

El capítulo 115 de El Desafío Siglo XXI estuvo lleno de sorpresas y emociones. Desde el inicio, Andrea Serna anunció el regreso de seis de los castigos más temidos de la temporada, lo que elevó la tensión entre los equipos.
Quiénes quedaron sentenciados HOY
Tras la prueba en el Box Amarillo, que fue ganada por Neos, el equipo Gamma recibió los dos últimos chalecos del ciclo, los cuales fueron asignados a Miryan y Zambrano.
Minutos después de colocarse la prenda, el capitán se alejó de sus compañeros y sostuvo una conversación íntima con Rosa, en la que no pudo contener las lágrimas. Zambrano aseguró que sentía impotencia, no por el chaleco, sino por lo ocurrido con Leo.
“¿Cómo te va a vender así?”, le dijo Rosa, mientras Zambrano expresaba su dolor: “¿Cómo se va a poner a hablar lo que no es? ¿Cómo se va a poner a decirme eso de Valkyria? Le cogí cariño, pero no necesito que nadie me conozca, yo me conozco a mí mismo. Yo por ustedes lo que sea, pero de una persona que uno estima y aprecia…”, dijo visiblemente afectado.
Rosa intentó consolarlo y fue contundente al afirmar que haber llevado a Leo a la Suite Ditu se sintió como una traición, especialmente por lo que él hizo después. “Eso no se le hace a un hermano”, concluyó.
