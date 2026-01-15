Publicidad

Capítulo 115 Desafío Siglo XXI: un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos - CaracolTV

Tras la prueba en el Box Amarillo hay tensión por el primer castigo que se va a asignar, así que los perdedores intentan llegar a un acuerdo con los ganadores.

1:07:35 min
Capítulo 115 Desafío del Siglo XXI
Desafío Siglo XXI - Capítulo 115: un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
Capítulo 114 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
Capítulo 113 Desafío del Siglo XXI
1:24:08
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
1:30:45
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
1:30:45
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
1:06:17
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
1:04:22
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización
1:06:58
Capítulo 109
Empieza la prueba de Capitanes decisiva para esta etapa
Capítulo 115 Desafío del Siglo XXI
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos