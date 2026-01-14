Valkyria encaró a Zambrano por culparla del chaleco de Neos y le cayó el agua sucia a Leo

La tensión no cesa en el equipo Gamma y, en medio de ese ambiente, surgió una nueva polémica a partir de las declaraciones de Leo sobre lo que habló con Zambrano durante su encuentro en la suite Ditu. Según contó el modelo, el medallista olímpico habría asegurado que Valkyria fue quien decidió enviar el chaleco de sentencia a Potro y Deisy, versión que ella negó de manera tajante.

Qué pasó entre Valkyria y Zambrano en el Desafío

Cuando Valkyria fue a entregar los chalecos a Julio y Sofía, el propio boxeador le preguntó por esta situación, pues quería aclarar lo ocurrido. Tras eso, la campeona regresó a la casa y decidió confrontar directamente a Zambrano.



“Me parece algo grave que me pidieran una aclaración respecto a algo que tú habías dicho. Tú dijiste que cuando llevaste el chaleco de Potro y Deisy, yo había tomado la decisión porque tenía un roce con ellos”, le reclamó Valkyria al capitán. Ante el señalamiento, Zambrano frunció el ceño.

Valkyria insistió en que varios compañeros confirmaron esa versión: “Todo el equipo me lo confirmó. Tino dijo una cosa, pero cuando llegó Zambrano dijo que el chaleco lo escogiste tú porque tenías una disputa con Deisy y Potro. Yo no sé en qué momento fue, pero lo dijiste”.

Rosa intervino asegurando que algunos querían “armar bochinche”, mientras que Valkyria reiteró que fue Leo quien difundió esa información. Incluso, en medio de la molestia, intentó bajarle el tono al conflicto: “Con decirte que enojada no estoy, me reí y dije: ‘le voy a pegar un coscorrón’”.





Finalmente, Zambrano se mantuvo firme en su postura y aseguró que no le gusta el “bochinche”. Por su parte, Tina insistió en que el problema se resume en Leo, pues considera que el compañero es chismoso, distorsiona la información y genera conflictos dentro del equipo rival.

