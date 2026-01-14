Publicidad

Valkyria encaró a Zambrano por culparla del chaleco de Neos y le cayó el agua sucia a Leo

En Neos, a la campeona le dijeron que Zambrano la señaló de haberle enviado el chaleco a Potro y a Deisy, por lo que ella le reclamó a su capitán. ¿Él lo admitió o lo negó?

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 14 de ene, 2026
Valkyria encaró a Zambrano por culparla del chaleco de Neos