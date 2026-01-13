Qué les pasó a Isa y a Rosa en el Box Azul del 'Desafío': los demás se estresaron

En el capítulo 113 del Desafío Siglo XXI, los equipos Neos y Gamma se enfrentaron en el Box Azul por importantes beneficios: el poder de asignar dos chalecos de sentencia, quedarse con la Suite Ditu y evitar el pago del arriendo, que asciende a 30 millones de pesos.

La prueba, que exigía concentración, agilidad y rapidez, estuvo marcada por varios momentos de tensión, especialmente por el desempeño de Isa y Rosa, cuyas dificultades terminaron afectando el ritmo de sus equipos.



¿Qué les pasó a Isa y a Rosa en el Box Azul del ‘Desafío’?

Ambas competidoras retrasaron a sus equipos durante la prueba, lo que generó incomodidad y estrés entre sus compañeros en un reto decisivo.

En el caso de Isa, varios integrantes de Neos manifestaron su molestia al verla avanzar con lentitud en la piscina, pues estaba caminando. Además, cuando la modelo tuvo que devolverse en la pista, se demoró en un tramo y fue superada por Gero.

Por su parte, Rosa también presentó dificultades en la etapa de definición del Box Azul. Su demora generó nerviosismo entre sus compañeros, quienes veían cómo el tiempo avanzaba. A pesar de esto, el resto del equipo logró remontar la prueba, y finalmente Gamma (los naranjas) se quedó con la victoria.



Cómo fue la prueba de HOY en el Desafío

Fue una prueba por relevos. El desafiante partió para cruzar obstáculos por encima y luego saltó a la piscina; en medio de esta subió por una pared colgante, la cual atravesó por un orificio.

Fuera del agua, enfrentó más obstáculos por la parte superior y después saltó a la segunda piscina. Posteriormente, salió para subir por las escaleras al segundo nivel del Box, donde encontró una dona de madera atravesada por una soga.

El participante debió regresar llevándola por todo el recorrido marcado por la soga para poder liberarla al final del Box. Una vez logró sacar la dona, la rodó sobre una mesa buscando que cayera por una ranura. El primer equipo que liberó las cuatro donas y las embocó se quedó con la victoria.

