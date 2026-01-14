Publicidad

1:09:34 min
Capítulo 114 Desafío del Siglo XXI
Capítulo 114 Desafío Siglo XXI: una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente

El Box Blanco recibe a Neos y a Gamma para competir por el Bienestar en sus casas; sin embargo, hay tensión al interior de un equipo por presuntas mentiras.

Por: Daniela Correa Grisales
Capítulo 113 Desafío del Siglo XXI
1:24:08
1:24:08
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
1:30:45
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
1:06:17
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
1:04:22
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización
1:06:58
Capítulo 109
Empieza la prueba de Capitanes decisiva para esta etapa
1:07:01
Capítulo 108
Una pareja queda eliminada y hay llanto en los participantes
Capítulo 114 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
1:09:34
Capítulo 114
una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente