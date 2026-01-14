Publicidad
Capítulo 114 Desafío Siglo XXI: 14 de enero 2025 - CaracolTV
El Box Blanco recibe a Neos y a Gamma para competir por el Bienestar en sus casas; sin embargo, hay tensión al interior de un equipo por presuntas mentiras.
Capítulo 114 Desafío Siglo XXI: una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
Capítulo 114 Desafío Siglo XXI: una mujer confronta a su capitán tras acusarla falsamente
El Box Blanco recibe a Neos y a Gamma para competir por el Bienestar en sus casas; sin embargo, hay tensión al interior de un equipo por presuntas mentiras.
Por:
Daniela Correa Grisales
|
14 de Enero, 2026
Capítulo 113
tensión por el dinero: una mujer no quiere pagar el arriendo
Capítulo 112
fuerte roce entre dos participantes y una pareja queda sentenciada
Capítulo 111
Nuevo enroque y el primer Desafío Millonario de esta etapa
Capítulo 110
un equipo baja bandera y hay reorganización
Capítulo 109
Empieza la prueba de Capitanes decisiva para esta etapa
Capítulo 108
Una pareja queda eliminada y hay llanto en los participantes
