Dolor de pie de Kevyn del 'Desafío' preocupó a Gamma: terminó cojeando y con hielo - CaracolTV

Los integrantes de Gamma están a la expectativa de la evolución del dolor en el pie de Kevyn, luego de que se lesionara en el Box Rojo al disputar un punto con Rata.

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 14 de ene, 2026
Dolor de pie de Kevyn del 'Desafío' preocupó a Gamma.