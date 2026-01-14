Dolor de pie de Kevyn del 'Desafío' preocupó a Gamma: terminó cojeando y con hielo

Kevyn Rua tiene preocupados a sus compañeros del Desafío Siglo XXI tras el incidente que protagonizó con Rata en el Box Rojo. Desde ese momento, el campeón de la temporada 2024 ha sido visto cojeando, lo que encendió las alarmas dentro del equipo Gamma.

Mira también: Exparticipante del ‘Desafío’, anuncia nuevo embarazo tras haber perdido a su bebé



En el capítulo 114, Kevyn se sinceró con Valkyria y habló sobre la molestia que siente: “A mí, para que me pasen cosas como esta, pocas. Me preocupa que Zambrano me dijo cuál era el punto exacto donde me estaba doliendo y ahí me salió el morado. Yo soy feliz acá y estoy bien; le pedí a Diosito que me ayude a recuperarme”.

Más adelante, Kevyn y su dupla Tina compitieron en el Box Blanco y, al regresar, se le vio aún más cojo. Incluso, tuvo que sumergir su pie en hielo para intentar aliviar el dolor.

¿Qué le pasó a Kevyn en la prueba del ‘Desafío’?

Durante la competencia en el Box Rojo, los participantes de ambos equipos debían correr por un balón y pasarlo a sus compañeros. Cuando fue el turno de Kevyn, chocó con Rata y cayó al suelo, manifestando de inmediato molestias en el pie.





Ambos estaban disputando el punto cuando, por un movimiento brusco, el pie del integrante de Gamma quedó mal posicionado, lo que provocó el dolor. Al notar la situación, Rata pidió al juez que se detuviera el juego.

Publicidad

Aunque Kevyn aseguró que se encontraba bien y que podía continuar, Sofía tomó el balón y, con firmeza, logró encestarlo. Tras lo ocurrido, algunos integrantes de Gamma señalaron que la acción había sido brusca y cuestionaron el desarrollo del juego.

Zambrano y Gio expresaron su molestia por el incidente; sin embargo, Kevyn intentó bajar la tensión al afirmar que “no fue nada antideportivo”. Aun así, el competidor terminó caminando con dificultad debido al impacto recibido.

Publicidad

Mira también: Cuánto dinero se llevó Zambrano con la Moneda Dorada: regaló una parte a Gamma

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.