Sofía, eliminada del 'Desafío', dice que conoció a su papá en el ataúd: "No me dolió"

Sofía, la más reciente eliminada del 'Desafío', ha sido una de las participantes más comentadas del reality por su fortaleza física y emocional. La Súper Humana, que compitió junto a Julio y Kevyn, no solo dejó huella por su desempeño en las pruebas, sino también por la historia de vida que reveló tras su salida del programa.

Licenciada en Educación Física y Deportes, Sofía creció marcada por la ausencia de sus padres. Desde muy pequeña fue criada por dos de sus tías, en un entorno donde el amor y la protección no siempre estuvieron garantizados. Durante su infancia vivió situaciones de maltrato que la llevaron a crecer con un profundo vacío emocional, especialmente por la falta de afecto de su madre.

Su mamá fue madre adolescente a los 16 años y, según relata Sofía, estaba inmersa en un mundo de alcohol y desorden que le impidió ejercer un rol materno estable. A los 15 años decidió darle una segunda oportunidad, pero la relación no mejoró. Dos años después, a los 17, su madre la echó de la casa y, tras múltiples peleas, Sofía optó por hacer su vida sola.

La historia con su padre tampoco fue sencilla. Antes de que ella naciera, él sufrió un grave accidente que lo dejó en coma durante varios meses y con secuelas de memoria. Cuando Sofía tenía 15 años, él intentó retomar contacto, pero ella atravesaba una etapa de rebeldía y no aceptó su regreso. A los 22 años recibió la noticia de que su padre había muerto en un accidente. “Lo conocí en el ataúd (...) no me dolió”, afirmó con franqueza, reflejando la distancia emocional que siempre existió entre ellos.

A pesar de un pasado marcado por el abandono y la soledad, Sofía logró construir una vida estable. Durante su etapa universitaria conoció a quien hoy es su esposo. Llevan once años juntos y son padres de una niña de nueve años, a quien Sofía considera su mayor motor. Tiene claro que no desea tener más hijos y que su prioridad es brindarle a su hija el amor y la estabilidad que ella no tuvo.

Su paso por el Desafío también le dejó frutos económicos importantes, pues logró ganar más de 200 millones de pesos, un reconocimiento a su esfuerzo, disciplina y resiliencia.

