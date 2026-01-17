Publicidad

Por qué Sofía, eliminada del 'Desafío', conoció a su papá cuando murió - CaracolTV

La Súper Humana que compitió con Julio y Kevyn en el reality de los colombianos cuenta cómo fue crecer sin la figura de sus padres y qué tal era la relación con ellos.

Sofía, eliminada del 'Desafío', dice que conoció a su papá en el ataúd: "No me dolió"

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
