Cuál es la herencia de Yeison Jiménez: dejó 9 empresas y 72 obras documentadas

Tras la repentina muerte de Yeison Jiménez en un trágico accidente de avioneta ocurrido en Boyacá, 'La Red' reveló detalles inéditos sobre la herencia que dejó el artista, no solo en la música popular colombiana, sino también en el mundo empresarial. Detrás del cantante exitoso y carismático, existía un hombre visionario que construyó un sólido imperio económico a base de trabajo y disciplina.

Mira también: Últimos pasos de Yeison Jiménez: videos inéditos de los 4 minutos que duró el accidente



Según la investigación de 'La Red', Yeison Jiménez era propietario de al menos nueve empresas activas. Su agenda artística era una de las más exigentes del género popular: cada presentación podía costar entre 100 y 200 millones de pesos, y el cantante prácticamente no descansaba los fines de semana. Su ritmo de trabajo fue clave para consolidar una fortuna que hoy sorprende incluso a expertos del sector.

Uno de sus mayores logros empresariales fue la creación de YJ Company, una compañía que agrupó diversas líneas de negocio. A través de esta empresa, Yeison incursionó en la promoción de conciertos, la compra y venta de bienes raíces y la comercialización de vehículos. De acuerdo con cifras reveladas, los activos de esta compañía alcanzaron los 8.242 millones de pesos, reflejando una estructura empresarial sólida y bien administrada.

El sueño de tener su propia finca fue otro de los objetivos que logró cumplir con los años. Yeison Jiménez no solo adquirió una propiedad rural, sino que se convirtió en un referente en el mundo equino. Contaba con caballos de alto nivel competitivo y consolidó una de las empresas más fuertes del país en competencias equinas, cuyos activos estarían valorados en aproximadamente 16 mil millones de pesos. Esta pasión, además de personal, se transformó en un negocio altamente rentable.





Mira también: Amigo de Yeison Jiménez reveló advertencia que hizo antes de morir: "No voy a durar mucho"

Publicidad

Pero su visión no se detuvo ahí. El artista también diversificó sus inversiones en otros sectores como la moda, la producción de miel, el sector hotelero y otros negocios emergentes. Una característica fundamental de su modelo empresarial era la inclusión de su familia, quienes hacían parte activa de sus proyectos y de la toma de decisiones, fortaleciendo así un patrimonio familiar a largo plazo.

Sumando todos sus activos, ingresos y participaciones empresariales, el patrimonio total de Yeison Jiménez podría estar cerca de los 50 mil millones de pesos, una cifra que evidencia el alcance de su legado económico y su mentalidad de empresario, más allá del escenario.

Publicidad

Mira también: Importante hallazgo sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó en Boyacá

En el ámbito musical, su impacto también quedó registrado. César Ahumada, gerente general de Sayco, confirmó que Yeison Jiménez tenía 72 obras documentadas, se afilió a la sociedad en 2014 y se convirtió en socio en 2016, lo que garantiza que sus derechos de autor continúen generando ingresos para sus herederos.

Finalmente, el cantante Luis Alfonso reveló en exclusiva para 'La Red' que él y otros artistas del género tomarán la decisión de contratar a los trabajadores que hacían parte del equipo de Yeison, como una forma de respaldo y solidaridad tras la tragedia.

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.

