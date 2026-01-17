Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Qué se sabe sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se estrelló en Boyacá - CaracolTV

Yeison Jiménez y cinco personas más de su equipo murieron en Boyacá el pasado 10 de enero debido a un accidente de avioneta. Esto se sabe hasta el momento sobre la investigación.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Importante hallazgo sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó en Boyacá

Se conocen nuevos detalles acerca de la investigación de la avioneta en la que se transportaba el cantante de música popular y su equipo de trabajo el pasado 10 de enero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Qué se sabe sobre los primeros hallazgos de la avioneta de Yeison Jiménez en la que murió.