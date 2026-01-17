Importante hallazgo sobre la avioneta de Yeison Jiménez que se accidentó en Boyacá

Mientras las familias de Yeison Jiménez y las otras cinco personas que murieron en el accidente de avioneta registrado en Boyacá despiden a sus seres queridos y realizan las honras fúnebres, continúan las investigaciones para determinar qué fue lo que pasó el pasado 10 de enero.

La aeronave Piper PA-31 Navajo de matrícula N325FA que despegó del aeródromo Juan José Rondón en Paipa es motivo de investigación. De acuerdo con el diario El Tiempo, la operación de este vehículo contaba con un esquema que limitaba la supervisión de las autoridades nacionales.

Al parecer, la avioneta no estaba bajo vigilancia de la Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil). Esto debido a su inicial N (November), la cual indica un registro estadounidense, pues no llevaba el HK al inicio que señalaría que se trata de un registro en territorio colombiano. Esto exime a ciertas aeronaves de los protocolos locales.

De ser así, los aviones extranjeros que duran más de 48 horas en Colombia deben cumplir con un taller aeronáutico autorizado para reparaciones y tramitar un permiso RME ante la oficina de registro de la Aerocivil.

A la preocupación por el registro de la aeronave se le suma el hecho de que tendía más de 40 años desde su fabricación, lo que entraría en la clasificación de aviones envejecidos. Colombia se ha caracterizado por ser muy riguroso respecto a este factor por lo que, según la declaración de un experto para el citado medio, si se hubiese pensado la posibilidad de cambiar el registro, probablemente no se habría podido lograr la matrícula.

El último adiós a Yeison Jiménez en Bogotá

El pasado 14 de enero se llevó a cabo un homenaje póstumo en el Movistar Arena de Bogotá. Allí no solo se reunieron su familia y amigos, sino también algunos exponentes del género popular colombiano, tal es el caso de Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Francy, Arelys Henao, Luis Alfonso y otros colegas del artista.

Juntos accedieron a crear una canción llamada 'Aventurero en el cielo', la cual fue compuesta y grabada poco después de que se confirmara su deceso. Jiménez falleció a los 34 mientras se dirigía junto a su equipo de trabajo desde Paipa, Boyacá, a Marinilla, Antioquia, para una presentación.