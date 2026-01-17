Publicidad

Qué le robaron al equipo de Yeison Jiménez en su homenaje póstumo en Bogotá - CaracolTV

Equipo de Yeison Jiménez denunció que fue víctima de robo en el homenaje del Movistar Arena

A través de una publicación en las redes del difunto artista se dio a conocer que el pasado 14 de enero, en medio del homenaje póstumo, su equipo perdió un importante dispositivo.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
Qué se sabe sobre el robo al equipo de Yeison Jiménez en el homenaje que se realizó en el Movistar Arena.