Equipo de Yeison Jiménez denunció que fue víctima de robo en el homenaje del Movistar Arena

Yeison Jiménez vuelve a ser noticia, pero esta vez no necesariamente por algún detalle relacionado a su muerte en el trágico accidente de avioneta o a sus honras fúnebres, sino a un robo que se registró durante su homenaje póstumo que tuvo lugar en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 14 de enero, el cual reunió a la familia del artista y también a colegas de la talla de Luis Alfonso, Pipe Bueno, Jessi Uribe, Paola Jara, Arelys Henao, Francy, entre otros.

La información fue dada a conocer por medio de un comunicado oficial publicado en el feed de Instagram del intérprete de 'Aventurero'. Según informaron, el dispositivo fue hurtado del bus del cantante, el cual se encontraba estacionado en el lugar mientras se hacían el proceso de descargue de equipos para llevar a cabo los shows programados para la velada.

Se trata del "cerebro de las consolas" CTi 1500, un aparato fundamental para que los show se puedan llevar a cabo con total normalidad debido a que es el encargado de controlar las entradas y las salidas de los instrumentos y los demás sistemas de reproducción.





"Hacemos un llamado respetuoso a la comunidad para estar alerta y reportar de inmediato. Cualquier información que pueda contribuir a la recuperación de este equipo, pueden llamar a través de Edwin Fabián Rojas – Tel. 3214682219", se lee en el documento.

Asimismo, indicaron que el caso ya se encuentra de las autoridades competentes para evaluar la posibilidad de recuperar el elemento y capturar la delincuente. De igual forma, señalaron que el presunto responsable ya fue identificado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad del recinto.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues piden respeto tanto por la memoria del cantante como por su familia teniendo en cuenta el duelo que enfrentan: "Qué falta de empatía y de respeto", "Como siempre, unos van por respeto, sentimiento, empatía, conmoción... Otros para aprovechar el momento... Hay que aprender a respetar, a ser más solidario, por eso el mundo está como está", "El descaro", son algunos de los mensajes que se destacan.

