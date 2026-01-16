Hermana de Yeison Jiménez le respondió a Giovanny Ayala por llamar "circo" al homenaje

En una verdadera polémica se encuentra el cantante de música popular Giovanny Ayala luego de que decidiera pronunciarse acerca del tono que tomó el homenaje a Yeison Jiménez en el Movistar Arena de Bogotá el pasado 14 de enero. El artista no solo calificó la jornada de "circo", sino que también la comparó con la ceremonia de despedida de Darío Gómez y aseguró que esta parecía una feria del Carnaval de Barranquilla.

Pelea entre la hermana de Yeison Jiménez y Giovanny Ayala

Ante la crítica que hizo el cantante, Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, decidió pronunciarse al respecto. La mujer comentó la publicación que posteriormente fue eliminada, por lo que dejó en claro su postura frente al comentario.



"Ay, señor, usted no estuvo porque no es bienvenido a nada que tenga que ver con él, después de todo lo que habló, vaya y busque protagonismo en otro lado. Oportunista", escribió desde su cuenta de Instagram.





Sin embargo, la discusión no terminó allí, pues poco después el intérprete de 'Perdió su turno', 'A cuánto me quedé', 'Don nadie' y 'Hace frío aquí en la cima' apareció en las historias de Instagram para aclarar la situación, señalando que su objetivo no era criticar la ceremonia de despedida, sino la actitud que tomaron algunos de sus compañeros al aparecer bajo los efectos del alcohol y teniendo comportamientos inadecuados, según su perspectiva.

"Aclaro que yo no estoy criticando el merecido homenaje a la despedida de Yeison y sus amigos. Jamás, jamás. Estoy criticando la actitud de mis compañeros, de esa recocha, de esa borrachera con la que llegaron", comentó.

Quiénes fueron al homenaje de Yeison Jiménez en el Movistar Arena

El encuentro para darle el último adiós a 'El Aventurero' fue gratuito y abierto al público hasta completar aforo en ambas jornadas. En el evento se presentaron varios artistas de la talla de Pipe Bueno, Ciro Quiñonez, Paola Jara, Jessi Uribe, Arelys Henao, Francy, Luis Alfonso, Nelson Velásquez, Luis Alberto Posada, Jhonny Rivera, entre otros exponentes del género.

Además de cantar y dar sentidos discursos, los cantantes lanzaron la canción 'El aventurero en el cielo', la cual fue compuesta poco después del deceso de Jiménez.