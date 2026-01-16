Publicidad

Lina Jiménez, hermana de Yeison Jiménez, no se quedó callada ante las críticas de Giovanny Ayala y salió en defensa de la jornada que se llevó a cabo para darle el último adiós al 'Aventurero'.

Hermana de Yeison Jiménez le respondió a Giovanny Ayala por llamar "circo" al homenaje

Tras las críticas de Ayala al homenaje póstumo que tuvo lugar en Bogotá, Lina Jiménez rompió el silencio y le respondió con contundencia al colega de su hermano Yeison Jiménez.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Qué dijo la hermana de Yeison Jiménez sobre la crítica de Giovanny Ayala al homenaje póstumo.