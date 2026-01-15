Dónde ver los capítulos del 'Desafío del Siglo XXI' en Colombia: completos y gratuitos

El regreso del reality de los colombianos ha traído consigo múltiples emociones entre los fanáticos de la producción, quienes esperan conocer qué participante se convertirá en el ganador de esta edición y pondrá su nombre en la copa de los vencedores. Te contamos en esta nota cómo puedes acceder a todos los capítulos de esta temporada de manera gratuita.

Dónde ver los todos capítulos del 'Desafío del Siglo XXI' completos

Las personas interesadas en consumir todos los episodios de esta temporada deben dirigirse a la página web de Caracol Televisión haciendo clic aquí. Allí podrán encontrar la temporada completa desde el primer capítulo hasta los que se emitieron recientemente en la pantalla chica.



Si los televidentes desean ver en vivo y en directo la emisión desde un dispositivo móvil pueden conectarse a la señal en vivo y disfrutar del minuto a minuto de lo que sucede con Gamma y Neos, los dos equipos que permanecen vigentes en la competencia.

Es necesario mencionar que los usuarios también tienen la posibilidad de descargar ditu, donde podrán encontrar no solo los capítulos completos y la transmisión en vivo, sino también de la previa y el post, espacios en los que se revelan detalles sobre lo que ocurre en El Cubo de Eliminados y en la Suite ditu.



En qué va el 'Desafío del Siglo XXI'

Luego de la pausa que realizó la producción en diciembre de 2025, el programa regresó a su horario habitual el pasado 12 de enero; por lo que Andrea Serna se reunió con los equipos que siguen en competencia para dar inicio oficialmente a la nueva etapa con el Desafío de Sentencia y Hambre.

La prueba tuvo lugar justo después de unos inesperados cambios, pues Myriam y Zambrano tuvieron la posibilidad de hacer un enroque, logrando de esta forma que Kevyn, excapitán de Neos, ahora haga parte de la escuadra naranja y acompañe a Tina a avanzar en el juego, mientras Sofía y Julio compiten en el grupo rival.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m.