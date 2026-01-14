Publicidad

Cuánto dinero sacó Leo con la Moneda Dorada del 'Desafío': ¿Compartió los millones? - CaracolTV

El integrante del equipo Gamma sorprendió hasta a Andrea Serna al hacer dominadas en la Máquina de Dinero y finalmente reveló cuántos millones sacó. ¿Le regaló a sus compañeros?

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 14 de ene, 2026
Cuánto dinero sacó Leo con la Moneda Dorada del Desafío