Cuánto dinero sacó Leo con la Moneda Dorada del 'Desafío': ¿Compartió los millones?

Tras la segunda prueba del ciclo 21 en el Desafío Siglo XXI, Leo se quedó con la anhelada Moneda Dorada, lo que le dio la oportunidad de colgarse en la Máquina de Dinero. Su desempeño llamó la atención de todos, pues incluso sorprendió a la presentadora Andrea Serna al realizar varias dominadas, lo que le permitió permanecer colgado durante varios segundos.

Cuánto dinero sacó Leo con la Moneda Dorada del Desafío

Al día siguiente, en el capítulo 114, durante una llamada con la conductora, Andrea Serna le preguntó cuánto dinero había logrado obtener. Leo no dudó en revelar la cifra exacta: $18’980.000.



Cabe recordar que el competidor aportó un monto superior al de algunos de sus compañeros para el pago del arriendo en este ciclo, demostrando su compromiso con el equipo.

