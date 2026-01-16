Julio, eliminado del ‘Desafío’, reveló con cuánto dinero salió y en qué lo va a gastar

En este capítulo 116 del Desafío Siglo XXI, se llevó a cabo la prueba en el Box Negro, en donde una dupla se despidió del reality. En este caso fue la de Julio y Sofía, del equipo Neos. Fue un momento muy intenso, en donde cuatro parejas se medían en la arena, pero solo tres lograron continuar en competencia.

Mira también: Julio se ganó la Moneda Dorada del ‘Desafío’: repartió su dinero con Neos



Con cuánto dinero salió Julio del Desafío

Por lo cual, algunos se preguntaron con cuánta plata salió Julio y él confirmó que fueron $26.395.000. Asimismo, reveló en qué lo gastará: en su vivienda y otras cosas que necesita y lo harán muy feliz.



“Mi casa es en obra negra y no tiene el andén de fuera. Pensaba en pañetar afuera, si me alcanza para comprarme una moto y comida para la casa”, afirmó, tras agradecer por todo lo vivido en el Desafío, dado que, antes de la etapa de la semifinal, él había quedado eliminado, pero volvió para acompañar a Tina en este proceso, y ayudarle a ganar.

Posteriormente, tras el enroque que hubo entre Kevyn y Julio, el ganador del ‘Desafío XX’ llegó a Gamma, mientras que al compañero eliminado le dieron la bienvenida en Neos. Por lo cual, sus duplas también cambiaron: Tina pasó a estar con el deportista y Sofía con el salvavidas



Cómo fue la prueba donde Julio y Sofía quedaron eliminados

Los hombres comenzaron la prueba desde la parte superior del box, donde tomaron un machete de un cofre y cortaron la soga que sostenía la cadena por la que descendieron. Durante el recorrido superaron obstáculos de equilibrio, escalaron una malla metálica y atravesaron un túnel bloqueado con costales hasta llegar a una caneca con cascarilla de arroz, de donde extrajeron un balón de dos kilos.

Luego descendieron por una malla metálica y liberaron una vara antes de regresar al punto de partida, sosteniendo el balón en equilibrio y enfrentando nuevamente los obstáculos para completar el relevo.



Publicidad

Después, las mujeres repitieron el recorrido con el objetivo de recoger un segundo balón y desamarrar otra vara, manteniéndolo en equilibrio hasta el final. En la fase final, los equipos trasladaron los balones con ayuda de la vara y los colocaron sobre tubos elevados en una repisa; las tres parejas que lograron ubicar sus tres balones primero aseguraron su permanencia en el Desafío, demostrando coordinación, fuerza y estrategia en cada etapa del circuito.

Mira también: Quiénes son los nuevos capitanes de Neos con el enroque que hubo entre Kevyn y Julio

Publicidad

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.