Maleja, del 'Desafío 2022', vio el corte de cabello de Miryan y recordó en vivo el suyo

Este 16 de enero se conocieron las primeras imágenes de la dupla de Zambrano asumiendo el reto de cortarse el cabello luego de que Gamma perdiera el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. A pesar de que inicialmente tomó la situación con buen sentido del humor, con el tiempo no pudo contener las lágrimas y mostrarse afectada por su nueva imagen.

Maleja reaccionó al corte de cabello de Miryan en el 'Desafío 2025'

La joven fue invitada al programa matutino, por lo que tuvo la oportunidad de hablar con Carolina Cruz, Carolina Soto, Catalina Gómez, Carlos Calero e Iván Lalinde sobre los proyectos que inició después de estar en La Ciudad de las Cajas. Asimismo, se pronunció acerca de la actitud que tomó Miryan al ofrecerse a cambiar su imagen y proteger a sus compañeras.



"Yo entiendo la decisión de ella porque ella dirá 'tengo dinero, si nos quitan el dinero, prefiriero perder el dinero que la plata, el pelo crece, lo que sea', pero de todas formas y con todo eso yo no me pongo a que me quiten mi pelo, o sea, lo rifamos", comentó.

Las tres presentadoras, por su parte, aprovecharon para preguntarse entre sí quiénes sería más probable que se sometiera a un radical cambio de look y Calero intervino para recordar el momento que vivió junto a su esposa Paulina Ceballos, pues la acompañó en un proceso similar mientras luchaba contra el cáncer.

"Esas palabras las escuché ocho meses atrás con doña Paulina cuando le tocó cortarse su pelo por su tratamiento y todo y tenía su pelo largo, y el día que la acompañamos que quedó tusa dijo 'nada, soy la misma, soy mi misma cara, voy para adelante' y se ve divina", explicó.

Desde que se implementó este castigo en el 'Desafío 2021', seis mujeres han tenido que armarse de valor para poder continuar en el juego: Tiffi en 2021, Maleja en 2022, Gema en 2023, Gamboa en el 2024, y Cami y Miryan en este 2025.

