'La Reina del Flow 3'
Qué dijo Maleja del castigo que sumió Miryan del corte de cabello en el 'Desafío' - CaracolTV

Mayra Alejandra Sánchez visitó el set de 'Día a Día' para contar qué pasó con su vida después del reality de los colombianos y opinar sobre el reto que asumió Miryan en el Rincón de los Castigos.

Maleja, del 'Desafío 2022', vio el corte de cabello de Miryan y recordó en vivo el suyo

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Qué dijo Maleja sobre el corte de cabello de Miryan en el 'Desafío del Siglo XXI'.