Video de Miryan cumpliendo con el castigo del corte de cabello del 'Desafío 2025' - CaracolTV

Miryan se quebró al cumplir el castigo del corte del cabello en el 'Desafío': VIDEO

Luego de que perdiera el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Gamma tuvo que asumir la penitencia del corte del cabello. Así reaccionó Miryan, dupla de Zambrano, al duro momento.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Miryan fue la participante de Gamma que asumió el castigo del corte de cabello en el 'Desafío 2025'.