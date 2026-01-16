Miryan se quebró al cumplir el castigo del corte del cabello en el 'Desafío': VIDEO

Uno de los castigos más que más causa temor entre los participantes del reality de los colombianos es el corte de cabello. Al inicio de la temporada, Lucho, Cami y Leo, de Alpha, fueron los encargados de cumplir con esta misión; sin embargo, en la etapa de dos equipos, Andrea Serna sorprendió a los Súper Humanos al informar que la penitencia regresaba.

Mira también: María C. llamó "chismoso y bocón" a Leo del 'Desafío' en plena transmisión de 'Día a Día'



Gamma asumió el castigo del corte de cabello

Aunque ya se habían conocido las imágenes de Zambrano con su nuevo look, en horas de la mañana de este 16 de enero ditu reveló en su canal de YouTube el video que muestra el momento exacto en el que la competidora accede a perder su gran parte de su cabello a cambio de seguir en la competencia luchando por el sueño de obtener el primer puesto junto al deportista olímpico.



En esta ocasión, la encargada de ayudarla con el corte fue Rosa, quien hizo todo lo posible por hacerla lucir bien. A pesar de que inicialmente, la integrante de los naranjas trató de tener una actitud positiva, con el paso del tiempo no pudo contener las lágrimas y mostrarse un poco incómoda.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se hicieron esperar, pues aprovecharon para resaltar su compromiso con el juego: "Qué equipo tan hermoso, wow, son admirables todos", "Pobrecitos", "Tan bella Miryan de verdad", "Bella princesa, con actitud siempre... Esa sonrisa es lo mejor de ti", "Le luce el corte", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.



Mira también: Exparticipante del ‘Desafío’, anuncia nuevo embarazo tras haber perdido a su bebé



Quién fue la primera mujer del 'Desafío 2025' en cortarse el cabello

Se trató de Cami, la primera capitana del extinto Alpha. En aquella oportunidad, Sathya se había ofrecido a asumir el reto; sin embargo, terminó arrepintiéndose. Este gesto causó malestar entre sus compañeras, quienes se negaban a alterar su imagen, por lo que la líder de los morados tomó la decisión de enfrentar la situación sin saber que pocos días después tendría que salir de La Ciudad de las Cajas por lesión.

Publicidad

Mira también: Agarrón entre Tina y Deisy, del 'Desafío', en el Box Rojo: "Me estás aporreando la cara"

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.