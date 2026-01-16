Publicidad

Cómo quedó Zambrano, del 'Desafío', luego del castigo de corte de cabello

Zambrano visitó el Rincón de los Castigos junto a los demás integrantes de Gamma y accedió a raparse toda la cabeza. El gesto causó admiración en sus compañeros, especialmente en Gio.

Zambrano se rapó en 'Desafío' y explicó "defecto" que tiene en la cabeza: cumplió castigo

Luego de perder el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo, Gamma visitó el Rincón de los Castigos para cumplir con una de las penitencias más temidas por los participantes.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Comparta en:
Cómo quedó Zambrano luego de cumplir el castigo del 'Desafío 2025' del corte de cabello.