Zambrano se rapó en 'Desafío' y explicó "defecto" que tiene en la cabeza: cumplió castigo

Se conocieron las primeras imágenes del capitán de Gamma en el reality de los colombianos cumpliendo con la penitencia de raparse la cabeza luego de que Neos ganara el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo.

Zambrano se rapó la cabeza en el 'Desafío 2025'

El deportista olímpico accedió a hacerse el corte teniendo en cuenta que se ha caracterizado por ser uno de los más arriesgados cuando de cambios de look se habla. Fue Kevyn el encargado de pasarle la máquina por la cabeza, mientras los demás participantes miraban atentamente y los felicitaban por su fortaleza.



"¿Zambrano alguna vez se había cortado el cabello tanto?", le preguntó Tina, a lo que el jugador aseguró que era la primera vez que lo hacía. De igual forma, aprovechó para sincerarse sobre la condición dermatológica que presenta, conocida bajo el nombre de Cutis Verticis Gyrata.





"Para que quede bien tiene que tirarlo de al frente hacia atrás porque ahí queda uno todo machetiado. No, yo sí tengo mi defecto en la cabeza por eso no quería motilarme así, pero quiero motilarme para ver cómo me siento. A mí no me da pena", dijo.

Gio aprovechó la oportunidad para agradecerle a su compañero por tomar la delantera y mostrar que no le tiene miedo a los cambios.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "Quedó guapo Zambrano", "La cabeza marcada con sus líneas de expresión y todo", "El que es bonito, es bonito", son algunos de los mensajes que se leen.

Durante la velada, los integrantes del equipo naranja tuvieron la posibilidad de hablar acerca de los castigos más fuertes que han enfrentado en esta temporada y también se refirieron acerca de los hombres más atractivos de la edición, señalando a Gero como el Súper Humano que más llamó la atención por parte de sus compañeras.

