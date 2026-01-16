Publicidad

Michelle Orozco, intérprete de Soraya en 'La Reina del Flow 3', ha presumido en varias oportunidades que contrajo matrimonio en 2023 con el creador de contenido digital Camilo Henao.

Actriz de 'La Reina del Flow 3' se casó a los 22 años: conoce a su pareja

Esta tercera temporada de la exitosa serie trae consigo nuevos personajes, dentro de los que se destaca precisamente Soraya, interpretado por la actriz Michelle Orozco.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 16 de ene, 2026
Quién es la actriz de 'La Reina del Flow' que se casó a los 22 años con creador de contenido digital.