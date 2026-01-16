Actriz de 'La Reina del Flow 3' se casó a los 22 años: conoce a su pareja

El pasado 13 de enero se estrenó la tercera temporada de 'La Reina del Flow' en Caracol Televisión, que en esta oportunidad trae como novedades no solo escenarios en el extranjero, sino también la aparición de nuevos personajes que le darán un giro inesperado a la historia de amor de Yeimy y Charly, los dos grandes del género urbano.

Mira también: Actriz de ‘La Reina del Flow 3’ concursó en ‘A Otro Nivel’ y así fue su presentación



Quién es la actriz de 'La Reina del flow 3' que se casó a los 22 años

Se trata de Michelle Orozco, la joven que da vida a Soraya, la hermana de Sky. Este personaje se ha caracterizado porque cree merecer mucho sin hacer demasiado esfuerzo. Aunque no lo admite, siente un profundo resentimiento por su hermana, de quien depende en varios aspectos.



Orozco recoge más de 400 mil seguidores en su cuenta oficial de Instagram, donde acostumbra a compartir contenido relacionado con las producciones en las que participa y también la relación que sostiene con su esposo. La joven se casó cuando tan solo tenía 22 años con Camilo Orozco, con quien sostiene una sólida relación hasta el sol de hoy.





Mira también: Actriz de 'La Reina del Flow 3' es hermana de una exparticipante de 'Yo Me Llamo 2018'

Publicidad

"EL DÍA MÁS FELIZ DE MI VIDA. Me casé con el amor de mi vida, junto a las personas que más amo en el mundo, con la bendición de Dios en nuestro hogar, en un lugar increíble. Gracias a cada uno de los cómplices, gracias a Dios y sobretodo; gracias @camilohenao15 por creer en este amor indestructible. Te amo y es para siempre. Tú y ser tu esposa es lo mejor que me ha pasado en la vida❤️", escribió en su feed de Instagram para recordar la ceremonia.

Junto al emotivo mensaje añadió una serie de fotos y videos donde muestra cómo fue la celebración y quiénes los acompañaron a dar el "sí, acepto" en el altar.

Publicidad

Mira también: Actor que estuvo en 'La Reina del Flow 2' confiesa si se retirará de la actuación

"La más guapa", "Ese vestido está de ataque", "Que lindo ver a la gente siendo feliz, cumpliendo sus sueños y siendo consciente que la vida es un ratico y está hecha para uno ser feliz hoy", son algunos de los mensajes que les dejaron sus seguidores en la red.

No te pierdas La Reina del Flow en las noches de Caracol Televisión o en la señal en vivo.