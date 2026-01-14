Isa revela por primera vez por qué terminó con Zambrano del 'Desafío'

En los primeros minutos del capítulo 114 del Desafío Siglo XXI, Leo regresó a la casa Neos para contarle a Isa lo que ocurrió con Zambrano durante su encuentro en la suite Ditu. A partir de esa conversación surgió el tema de la relación que existió entre el capitán de Gamma y la modelo.

Por qué Isa terminó con Zambrano del 'Desafío'

Leo le comentó a Isa que Zambrano había dicho que no le guardaba resentimiento, a lo que ella respondió con sinceridad:

“A mí no me gusta echarle la culpa a nadie dentro de una relación. Yo tuve mis detalles, él también; cada uno hizo sus cosas, pero decir que ‘por su culpa se acabó’ es una bobada completa. Yo también quería muchas cosas con él, pero no se pudo”.

Isa explicó que, con el tiempo, empezó a conocer aspectos de Zambrano que no estaba dispuesta a permitir en su vida. Aun así, reconoció que el aprendizaje fue mutuo:





“Había cosas que yo empecé a conocer de él y dije: ‘no puedo permitir esto en mi vida’. Igual, estoy segura de que a él le pasó lo mismo conmigo. Aprendimos el uno del otro y yo le agradezco muchas cosas”.

Mamá de Zambrano habló sobre Isa, del Desafío

El pasado 25 de noviembre, los presentadores de Día a Día se conectaron por videollamada con Miladis Esther Zambrano, mamá de Zambrano, y aprovecharon para preguntarle por la relación de los competidores y los motivos de su ruptura.

“Él salió, ellos se conocieron afuera y no es lo mismo unos días que el tiempo que pasaron. Ambos se dieron cuenta de que no funcionaban como pareja y, muy maduramente, se sentaron, hablaron y decidieron que las cosas se quedaran así, nuevamente como amigos. Y es como ha estado funcionando”, explicó.

