Por qué Isa terminó con Zambrano del 'Desafío'

Isa, quien sostuvo un romance con Zambrano en el Desafio mientras estaban en Gamma, le contó a Leo qué sucedió cuando compartieron por fuera del programa y por qué “las cosas no funcionaron”.

Isa revela por primera vez por qué terminó con Zambrano del 'Desafío'

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 14 de ene, 2026
Isa revela por primera vez los motivos por lo que terminó con Zambrano