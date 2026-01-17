Equipo de Miryan, Kevyn y Zambrano se pronunciaron tras corte de cabello en el 'Desafío'

Muchas fueron las sorpresas que se vivieron durante el capítulo 116 del reality de los colombianos, pues los televidentes no solo fueron testigos de la despedida de Sofía y Julio en el Box Negro, sino que también vieron cómo Gamma cumplía con su penitencia en el Rincón de los Castigos. Fueron precisamente Zambrano, Miryan y Kevyn los encargados de someterse a un radical cambio de look que generó todo tipo de reacciones.

Qué dijeron las familias de Zambrano, Miryan y Kevyn por su corte en el 'Desafío'

A través de redes sociales, los equipos de los Súper Humanos se pronunciaron. Inicialmente, una persona cercana al círculo de la competidora de OCR escribió en las historias de Instagram: "Siempre voy a admirar tu valentía y perseverancia, eres más fuerte de lo que imaginas. Te amo", comentario que fue reposteado en la cuenta de la joven.



Después, el turno fue para el campeón vigente del programa, que desde el inicio se mostró no solo como un líder al aceptar el reto, sino que también probó que siente mucha confianza de su propio físico: "Grande, campeón. Sin miedo a nada, un ejemplo a seguir", se leyó en un video del castigo que publicó en sus redes sociales.





El líder de los naranjas no se quedó atrás, pues apareció en su feed para recordar que mientras sea el capitán hará lo que esté en sus manos por proteger a su equipo:

"Zambrano siempre demuestra que por su equipo se hace matar, dejando claro que ser capitán no es solo llevar un brazalete, sino saber guiar a su equipo y sacrificarse por ellos", escribió.

Las reacciones ante el corte de cabello no se han hecho esperar, pues muchos usuarios les han expresado su admiración. De hecho, en la transmisión de episodio se conoció también que Gero tomó la decisión de raparse para solidarizarse con sus compañeros, gesto que también generó aplausos en redes sociales.

