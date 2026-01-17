Dolorosa despedida de la esposa del mánager de Yeison Jiménez en las honras fúnebres

Continúan las ceremonias de despedida de Yeison Jiménez y las otras otras cinco personas que murieron en el accidente de avioneta que se registró en Boyacá. Recientemente, se conoció un video en el que se aprecia a la pareja sentimental de Jefferson Osorio, mánager del cantante de música popular.

La grabación fue tomada en medio de su misa fúnebre. En el clip se observa a la mujer vestida de blusa blanco y pantalón negro mientras lee unas sentidas palabras que escribió para darle el último adiós al joven.

"Un hombre lleno de valores, que resaltaba tu esencia y no solo lo vi yo, a todas las personas que conociste les aportaste un pedacito de ti para que sus vidas fueran mejores", comentó.

Durante el discurso no solo dio detalles sobre los planes que tenían juntos, sino que también destacó su calidad humana y la forma en la que impactó en la vida de las personas que tuvieron la oportunidad de estar en su vida.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le expresaron sus más sentidas condolencias y hasta le desearon fortaleza para poder enfrentar la pérdida: "DIOS bendiga a su esposa, a su familia y les dé mucha mucha fortaleza. Paz en su tumba, Jefferson 🏴🖤😢", "Qué tragedia tan horrible, hoy hace ya 8 días. Quién iba a imaginar que iba a pasar algo así. Y es que tú no te levantas pensando que será tu último día 😢😢😢😢💔💔💔", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

La familia del intérprete de 'Aventurero' también se encuentra procesando el duelo. Se conoció hace poco que Lina Jiménez, hermana del artista, se pronunció en redes sociales para responderle a Giovanny Ayala por calificar de "circo" el homenaje póstumo que realizaron en el Movistar Arena de Bogotá. Por su parte, la otra hermana del exponente del género popular se ha mantenido más alejada de las plataformas digitales; sin embargo, sí ha mostrado algunos detalles como lo que parece ser la entrega de las cenizas.

Se sabe que el 19 de enero se realizarán misas, caravanas y otras actividades de despedida en Manzanares, Caldas, la tierra natal de Jiménez.