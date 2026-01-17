Publicidad

Qué dijo esposa de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez, en honras fúnebres - CaracolTV

Jefferson Osorio fue uno de los cinco acompañantes de Yeison Jiménez que falleció en el accidente de avioneta el 10 de enero. Su esposa lo despidió en la misa fúnebre con conmovedor discurso.

Dolorosa despedida de la esposa del mánager de Yeison Jiménez en las honras fúnebres

Se conoció el video de la despedida que le dieron familiares y amigos al destacado mánager, quien falleció el pasado 10 de enero en un trágico accidente en Boyacá.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
Despedida de Jefferson Osorio, mánager de Yeison Jiménez. Su esposa dio conmovedoras palabras.