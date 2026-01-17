Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
'La Reina del Flow 3'
En vivo Desafío Siglo XXI
Canción para Yeison Jiménez
Programación de Caracol

Cómo fueron los últimas horas de vida de Yeison Jiménez: VIDEOS del accidente - CaracolTV

El equipo de La Red se trasladó hasta Málaga, Santander, municipio donde se presentó el artista antes de morir para seguirle los pasos en sus últimas horas de vida.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Últimos pasos de Yeison Jiménez: videos inéditos de los 4 minutos que duró el accidente

El equipo de La Red se trasladó hasta Málaga, Santander, municipio donde se presentó el artista antes de morir para seguirle los pasos en sus últimas horas de vida.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de ene, 2026
Comparta en:
Últimos horas de vida de YEISON JIMÉNEZ en video: 4 minutos duró el accidente