Últimos pasos de Yeison Jiménez: videos inéditos de los 4 minutos que duró el accidente

El equipo periodístico de La Red se desplazó hasta el departamento de Boyacá para reconstruir los últimos minutos de vida del reconocido artista Yeison Jiménez, quien falleció junto a su equipo de trabajo en un accidente de avioneta ocurrido en esta región del país. A través de testimonios, videos y recorridos por los lugares donde estuvo el cantante antes de la tragedia, se logró establecer una cronología de sus últimas horas.

Últimas horas de vida de Yeison Jiménez en videos

La madrugada del 10 de enero, Yeison Jiménez se presentó en Málaga, Santander, donde cumplió con un compromiso artístico. Tras finalizar su presentación, el artista se dirigió a un hotel para descansar. En la mañana, como solía hacerlo, compartió con algunos de sus seguidores, posó para fotografías y saludó con la cercanía que siempre lo caracterizó.



Horas después emprendió su viaje hacia Paipa, Boyacá, donde tenía previsto continuar con su agenda. Sin embargo, antes de llegar a su destino final, realizó una pausa en un municipio intermedio. Yeison y su equipo arribaron a un local comercial en el municipio de Belén, Boyacá. Según testigos del lugar, el cantante compró queso campesino y mencionó que tenía afán, pues debía continuar su trayecto.

Posteriormente, el artista y su equipo ingresaron a un restaurante del sector, donde consumieron dos truchas acompañadas de aguapanela. Este habría sido el último alimento que compartieron antes del accidente. Durante su estancia en el lugar, Yeison interpretó una canción alusiva a la muerte, un detalle que hoy resulta profundamente conmovedor para quienes presenciaron ese momento.





Hacia las 3:00 de la tarde, el grupo salió de Belén con rumbo a Paipa, donde los esperaba la avioneta en el aeropuerto Juan José Rondón. Un video de seguridad del aeropuerto confirma que la aeronave sí logró despegar con normalidad. Sin embargo, lo que parecía un vuelo corto y rutinario se convirtió en tragedia.

Campesinos de la zona fueron testigos directos del accidente. Euris Mier, uno de ellos, relató los angustiantes momentos previos al impacto: “Llega acá al frente de donde yo vivo (la avioneta), se le apaga el motor, el piloto gira hacia la derecha, vuelve y le prende la avioneta, luego llega como a 50 metros de los árboles que están allá. Ahí vuelve y se le apaga”. Según los testimonios, el piloto habría intentado regresar a la pista del aeropuerto de Paipa tras detectar las fallas mecánicas.

Un video grabado por habitantes del sector captó el momento exacto del accidente. Cuando los campesinos se acercaron para intentar auxiliar, se produjo una segunda explosión. Desde el despegue hasta el siniestro transcurrieron apenas cuatro minutos. “Ahí ellos mismos quedaron, ellos no gritaron”, afirmó otro testigo.

En la avioneta viajaban Waisman Mora, fotógrafo; Jefferson Osorio, mánager; Óscar Marín, asistente personal; Juan Manuel Rodríguez, productor visual; Fernando Torres, piloto, y Yeison Jiménez, artista. Todos fallecieron en el lugar, dejando un profundo dolor en la música popular colombiana y en sus familias.

