Cuándo comienza 'María la del Barrio' en Caracol TV con Thalía después de 'Día a Día'

Thalía llega a Caracol Televisión este 9 de marzo en la novela 'María la del Barrio', producción que se transmitirá en el horario de la mañana, más específicamente después de 'Día a Día'. Conoce aquí todos los detalles.

Cuándo empieza 'María la del Barrio', la novela que se transmitirá después de 'Día a Día'

Caracol Televisión liberó la promo en la que se revela desde qué fecha los espectadores podrán conectarse en las mañanas para disfrutar de la historia de esta joven humilde, hermosa y carismática.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 4 de mar, 2026
Cuándo es el estreno de 'María la del Barrio' con Thalía después de 'Día a Día'.