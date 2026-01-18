Publicidad

Cuál es el nombre real de Potro, del Desafío y cómo conoció a su novia

Potro, integrante de Neos en el Desafío Siglo XXI, cuenta su inspiradora historia de vida y su carrera como boxeador; además, habla de su pareja y de su hija, y revela qué haría con el dinero si se corona campeón.

Potro, del Desafío, cuenta que su novia quedó embarazada en la primera cita

Por: Daniela Correa Grisales
Actualizado: 18 de ene, 2026
