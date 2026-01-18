Potro, del Desafío, cuenta que su novia quedó embarazada en la primera cita

Alan Enrique Ayala, más conocido como Potro, integrante del equipo Neos en el Desafío Siglo XXI, abrió su corazón y contó la historia detrás de su apodo, su carrera como boxeador y los sueños que quiere cumplir si se corona campeón del reality.

Mira también: Mamá de B King dice cómo es su relación con su exnuera Marcela Reyes, tras muerte del DJ



Por qué Potro tiene ese sobrenombre

Sobre su sobrenombre, reveló que nació de manera accidental durante una pelea: “Me lo pone un comentarista de un canal cuando yo estaba peleando, y en medio del furor empezó a decir ‘Potro’. Así me quedé para el resto de mi carrera”, contó entre risas.



La pasión por el boxeo llegó gracias a su padre, quien fue boxeador amateur, aunque nunca logró consolidarse como profesional. Sin embargo, la historia familiar no fue fácil. Potro recordó que cuando tenía apenas 10 años, su papá tuvo que irse de la casa por una deuda con una “persona muy peligrosa”.

Desde entonces, siguió luchando por ese sueño como una forma de sentirse cerca de él, mientras su abuelita lo apoyaba con pequeños aportes económicos para continuar entrenando.

Su carrera dio un giro decisivo en su tercera pelea, cuando alcanzó el título de boxeador profesional, un momento que coincidió con el nacimiento de su hija. A partir de ahí, su nombre empezó a sonar cada vez más fuerte en el deporte, sumando victorias y experiencia.



Novia de Potro, del Desafío

En lo personal, también compartió cómo conoció a su esposa, una historia tan inesperada como contundente: ella quedó embarazada la primera noche que salieron juntos, cuando aún no eran pareja. “Yo soy tiro fijo”, dijo en tono de broma.

Publicidad

Finalmente, Potro dejó claro que, si gana los 1.200 millones de pesos del premio final, ya sabe en qué los invertirá: donar el 10 % a la iglesia, abrir su propio gimnasio, convencido de que el deporte salva vidas y aleja a los jóvenes de la delincuencia, y, como prioridad, comprarle una casa a su mamá. Un sueño que va mucho más allá de la competencia.

Mira también: Yudisa fue negada por su papá: esta fue la explicación que él le dio 18 años después

Publicidad

No te pierdas ningún contenido de La Red los sábados y domingos en las tardes de Caracol Televisión o a través de la Señal En Vivo.