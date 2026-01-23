Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo Desafío Siglo XXI
'La Reina del Flow 3'
Periodista de Noticias Caracol se despide
Programación de Caracol

Desafío del Siglo capítulo 121 completo hoy 23 de enero 2026

Luego de que Neos pasara toda la noche cumpliendo el castigo del Ejercicio con Sobrecarga, Andrea Serna convoca al equipo verde y a Gamma al Box Negro para el Desafío a Muerte.

1:08:11 min
Desafío Siglo XXI - Capítulo 121: dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo
1:06:27
Capítulo 120
el agotamiento físico y mental consume a un equipo
nadie quiere un Chaleco de Sentencia en este tramo
1:06:23
Capítulo 119
Andrea Serna pide atención médica para una jugadora
¿La presencia de Kevyn y Valkyria empieza a molestar?
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa
1:08:11
Capítulo 121
dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo

Capítulo 121 Desafío Siglo XXI: dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo

Luego de que Neos pasara toda la noche cumpliendo el castigo del Ejercicio con Sobrecarga, Andrea Serna convoca al equipo verde y a Gamma al Box Negro para el Desafío a Muerte.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
1:06:27
Capítulo 120
el agotamiento físico y mental consume a un equipo
nadie quiere un Chaleco de Sentencia en este tramo
1:06:23
Capítulo 119
Andrea Serna pide atención médica para una jugadora
¿La presencia de Kevyn y Valkyria empieza a molestar?
1:08:10
Capítulo 118
Súper Humano plantea rendirse en su búsqueda de la copa
117. Jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
1:06:39
Capítulo 117
jugador muestra su verdadera cara tras error de su dupla
Capítulo 116 Desafío del Siglo XXI
1:09:34
Capítulo 116
primera eliminación de esta etapa: mujeres ayudan a otra en el Box Negro
Capítulo 115 Desafío del Siglo XXI
1:07:35
Capítulo 115
un equipo le pide piedad al otro para evitar uno de los castigos más temidos
1:08:11
Capítulo 121
dupla de Neos queda eliminada tras enfrentar doloroso castigo