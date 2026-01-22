Publicidad

Mientras Gero, guiado por Tina, plantea en Gamma la posibilidad de que Zambrano vaya al Box Blanco; en Neos, Isa recuerda todo lo que sufrió por culpa del atleta olímpico.

¿Zambrano y Miryam tienen una aventura? Isa opina en el 'Desafío' sobre su cercanía

Mientras Gero, guiado por Tina, plantea en Gamma la posibilidad de que Zambrano vaya al Box Blanco; en Neos, Isa recuerda todo lo que sufrió por culpa del atleta olímpico.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 22 de ene, 2026
