¿Zambrano y Miryam tienen una aventura? Isa opina en el 'Desafío' sobre su cercanía

El capítulo 120 del 'Desafío del Siglo XXI' inicia con escenas paralelas en dos espacios del juego. Neos se encuentra en Playa Baja, mientras que Gamma permanece en la casa naranja. En este último lugar, los integrantes del equipo preparan alimentos utilizando latas de comida y utensilios improvisados. La dinámica de supervivencia continúa marcando el desarrollo del programa en ambas locaciones.

En la casa naranja, Tina conversa con Gero y le solicita que le proponga a Zambrano asistir al Box Blanco durante el Desafío de Sentencia, Premio y Castigo. A pesar de que Zambrano presenta una molestia en uno de sus brazos, Tina plantea que su desempeño en pruebas aéreas puede ser favorable frente a otros competidores, entre ellos Gio. Zambrano escucha la propuesta, pero decide no aceptarla. En su respuesta, expresa la necesidad de recibir respaldo del equipo para enfocarse en su recuperación física antes de asumir nuevas exigencias dentro de la competencia.

De manera simultánea, en Playa Baja, Isa sostiene una conversación con Leo relacionada con su vínculo pasado con Zambrano. Durante el intercambio, Isa comenta que la relación le generó momentos difíciles y señala que, en el presente, experimenta alivio al comprender los aspectos que no lograron funcionar entre ambos. La conversación se desarrolla mientras ambos analizan el contexto actual del juego y las relaciones que se han formado en esta etapa.

En ese mismo diálogo, Isa y Leo mencionan haber observado a Zambrano en cercanía constante con Miryam, quien actualmente es su dupla dentro de la competencia. Ambos coinciden en que la relación entre los Súper Humanos se ha fortalecido a lo largo de las pruebas recientes, lo que resulta evidente durante las pruebas y en la convivencia diaria.

Zambrano y Miryam comenzaron a competir juntos desde el inicio del último tramo del programa, momento que se dío tras el anuncio de Andrea Serna del Desafío Carrera por Colombia. A partir de esa etapa, la dupla ha participado activamente en distintas pruebas, logrando resultados favorables que les permiten avanzar dentro de la competencia. En el transcurso de este recorrido, ambos han asumido retos adicionales propuestos por el programa, entre ellos un reto que implicaba un cambio radical de imagen al cortarse el cabello como parte de un castigo.

