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Doña Ruca le cuenta a Óscar que Jessica está casada y se lo ocultó - CaracolTV

Henry y don Gervasio van a la casa de Ruca a contarle lo que tanto escondía Jessica. La mamá del taxista enfrenta a Jessica y a Alicia, les advierte que le va a contar todo a su hijo y cumple.

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Doña Ruca le cuenta a Óscar que Jessica está casada y se lo ocultó

Henry y don Gervasio van a la casa de Ruca a contarle lo que tanto escondía Jessica. La mamá del taxista enfrenta a Jessica y a Alicia, les advierte que le va a contar todo a su hijo y cumple.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 20 de may, 2026
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