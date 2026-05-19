Doña Ruca le cuenta a Óscar que Jessica está casada y se lo ocultó

Óscar no puede creer lo que doña Ruca le dice y hasta piensa que ella está alucinando. Luego se da cuenta que está diciendo la verdad y decide ir a donde su prometida para que le explique toda la situación.

Óscar, un taxista alegre y soñador, cree que la suerte le sonríe cuando se cruza con Jéssica y luego con Tatiana, dos mujeres que cambiarán su vida para siempre. Entre la lotería, el amor y los enredos del edificio Fontainebleau, descubrirá que el verdadero premio no siempre es el dinero, sino el corazón.

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