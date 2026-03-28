Rosa del 'Desafío' se hizo nuevo procedimiento en el cabello y dicen que quedó como leona

Rosa, exparticipante del ‘Desafío del Siglo XXI’, volvió a llamar la atención de sus seguidores tras revelar un nuevo cambio en su apariencia, específicamente relacionado con su cabello. Este proceso no ocurrió de manera repentina, sino que ha sido parte de una serie de transformaciones que la competidora ha compartido de forma progresiva a través de sus plataformas digitales.

Mira también: Exparticipante del 'Desafío' salió a vender tintos a la calle y recordó su empleo informal



En primer lugar, el pasado 7 de marzo, Rosa mostró que había decidido modificar el color de su cabello. Luego de permanecer durante toda su participación en el programa con un tono oscuro, optó por someterse a un procedimiento de decoloración que dio como resultado un tono rubio.

Sin embargo, el proceso no concluyó con ese primer procedimiento. Posteriormente, el 27 de marzo, la participante informó que retomaría el tratamiento capilar con el fin de completar la transformación iniciada semanas atrás. De acuerdo con lo que explicó, habían transcurrido 20 días desde la primera intervención, tiempo durante el cual se preparó el siguiente paso del cambio.

Qué procedimiento se hizo en el cabello Rosa del ‘Desafío’

En esta nueva fase, Rosa se sometió a la aplicación de extensiones de cabello. Según lo indicado por su estilista, se utilizaron aproximadamente 200 gramos de cabello para lograr el resultado esperado. Este procedimiento implicó la integración de cabello adicional al suyo, con el objetivo de aportar mayor longitud y volumen.



Publicidad

Mira también: Exparticipante del 'Desafío 20 años' está embarazada y le falta poco para dar a luz

Por otra parte, el cabello utilizado para las extensiones era de tono oscuro natural. Debido a esto, fue necesario realizar un proceso de decoloración previo, con el fin de igualar el color al rubio que Rosa había adoptado anteriormente.

Publicidad

"Yo te dije que tenía las expectativas altas. Adivina. La rompiste, no, la pasaste (...) O sea, la melena, miren esto", dijo la Súper Humana al verse al espejo.

Además, tanto Rosa como su equipo señalaron que el procedimiento no termina con la colocación de las extensiones. En ese sentido, explicaron que se hará un seguimiento al comportamiento del cabello con el paso del tiempo. Este registro incluirá aspectos como la adaptación de las extensiones, así como su estado tras las lavadas y el uso cotidiano.

Mira también: Miryan tomó radical decisión con su cabello tras cortarlo para un castigo del 'Desafío'

Las reacciones por parte de sus seguidores al cambio de look no se han hecho esperar: "Te quedó divino", "Leona, leona", "Rosa qué linda eeeeres, Rosa qué linda eeeeres", "Uno cree que no las necesita hasta que se las pone y wow 🔥👏👏👏👏", "Amiga, el pelazo de tu vida", "Te vez waoooo🔥 bellaaaaa 🌹 saludos desde Barranquilla", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.