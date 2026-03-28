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Rosa, del 'Desafío 2026', se sometió a segundo cambio de look: mira el resultado - CaracolTV

La deportista había sorprendido a sus fans al cambiar su melena oscura por un cabello rubio; sin embargo, ahora decidió sumarle un paso más a su radical cambio de look.

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Rosa del 'Desafío' se hizo nuevo procedimiento en el cabello y dicen que quedó como leona

La deportista había sorprendido a sus fans al cambiar su melena oscura por un cabello rubio; sin embargo, ahora decidió sumarle un paso más a su radical cambio de look.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Resultado de las extensiones de cabello de Rosa, exparticipante del 'Desafío 2026'.