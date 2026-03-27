Exparticipante del 'Desafío' salió a vender tintos a la calle y recordó su empleo informal

Desde que el reality de los colombiano llegó a su fin, los participantes que hicieron parte de esta edición han acudido a las plataformas digitales para exponerse al público y mostrar contenido relacionado con sus rutinas. Recientemente, Deisy, quien hizo parte de Neos en el último tramo de la producción, reapareció en público y se mostró trabajando en las calles, oficio que desempeñaba años atrás, antes de la fama nacional.

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Por qué Deisy, del 'Desafío', fue vista vendiendo tintos en la calle

La Súper Humana de 23 años acompañó a la creadora de contenido digital Andrea Rico a realizar una dinámica en la calle que consistían en vender tintos mientras iba respondiendo preguntas sobre cómo fue su paso por La Ciudad de las Cajas durante la edición del programa que tuvo lugar entre 2025 y 2026.



En medio del encuentro, la joven no dudó en recordar que desde muy joven se vio en la necesidad de buscar una fuente de ingresos en las calles mediante la venta de galletas y demás productos para sacar adelante a su propia familia: "Recordé los tiempos donde yo también trabajaba y dije 'no, bueno, chévere'... Dije como hace muchos años no lo hago, pero chévere ir a vivir la experiencia, entonces hagámosle", comentó.





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Asimismo, contó que el 'Desafío' le cambió la vida y admitió que ha creado una gran amistad con Potro teniendo en cuenta que ella se convirtió en su dupla en la segunda etapa y que hizo todo lo que estaba a su alcance para ayudarlo a avanzar hasta la etapa final de la producción.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues la han elogiado por la actitud cercana que ha tomado con la gente desde que salió del formato de Caracol Televisión: "Muy lindas las dos. Y trabajadoras como buenas colombianas 👏👏, "Una amiga 10/10 💖💖", "Me caso con ella", "¿Me puede vender un tinto, muñeca hermosa? Mi hijo y yo la queremos mucho ❤️❤️❤️", "Siempre he sido fan de ella, me encanta su personalidad", son algunos de los mensajes que dejaron los usuarios de Internet.

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