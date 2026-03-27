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Deisy, exparticipante del 'Desafío', fue vista vendiendo tintos en la calle - CaracolTV

La modelo aceptó participar en una dinámica organizada por la creadora de contenido digital Andrea Rico. Durante la jornada, hablaron del éxito que ha alcanzado tras el reality.

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Exparticipante del 'Desafío' salió a vender tintos a la calle y recordó su empleo informal

La modelo aceptó participar en una dinámica organizada por la creadora de contenido digital Andrea Rico. Durante la jornada, hablaron del éxito que ha alcanzado tras el reality.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 27 de mar, 2026
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Deisy, exparticipante del 'Desafío del Siglo XXI', fue vista de vendedora ambulante.