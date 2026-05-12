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Natalia Betancourt, famosa gracias Rihanna en el Mundial de Brasil, está embarazada - CaracolTV

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. Así luce luego después de 12 años de lanzarse al estrellato.

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Colombiana que se hizo famosa en el Mundial de Brasil gracias a Rihanna está embarazada

A través de su cuenta oficial de Instagram, la influenciadora dio a conocer que se encuentra en la dulce espera de su segundo hijo. Así luce luego después de 12 años de lanzarse al estrellato.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 12 de may, 2026
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Natalia Betancourt, famosa gracias a Rihanna, está esperando su segundo bebé.