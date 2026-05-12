Colombiana que se hizo famosa en el Mundial de Brasil gracias a Rihanna está embarazada

Natalia Betancourt es una de las colombianas más recordadas del Mundial de la FIFA Brasil 2014 no precisamente por algún trabajo relacionado con el ámbito deportivo, sino porque se hizo famosa debido a que fue captada por la cámara durante la transmisión de un partido de 'La Tricolor' y porteriormente fue reposteada en redes sociales por la intérprete de temas como 'We found love', 'Umbrella' y 'Stay'.

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Junto a un pantallazo de la joven, la artista de Barbados escribió en Twitter: “Colombian cutie”. La publicación generó todo tipo de reacciones en Internet, convirtiéndola en un fenómeno y permitiéndole obtener fama internacional. Tiempo después de este suceso, en octubre del mismo año, ambas lograron conocerse en Atlanta, sellando su encuentro por medio de una fotografía.

Natalia Betancourt está embarazada por segunda vez

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 900 mil seguidores, la modelo dio a conocer que se encuentra esperando su segundo bebé. En la galería de fotos se le observa abrazada de su pareja sentimental y presumiendo su pronunciado vientre: "Mamá y papá temporada 2", escribió, generando emoción entre sus amigos, colegas y fanáticos.

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"La mamasita de Colombia 😍", "Qué es esto tan hermoso Nati, felicidades ❤️❤️❤️", "Me muero de amor.🥹 Felicitaciones. 🫶🏻✨ La mamá más 🔝de mi insta.🥰", "🙌🙌🙌🙌🙌🙌 La mejor temporada de la vida 😍", "No puede ser Naty, 🥹🐣 muchas felicidades. Eres la mamita más preciosa y esa pancita se te ve divina🥰", "Ay, mi Nati, tanto que lo querías, 😍😍😍 me encanta. Felicitaciones 😍😍😍", son algunos de los mensajes que se destacan.

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Es necesario mencionar que Betancourt se convirtió en mamá de Aria en marzo de 2021 y desde entonces ha mezclado su contenido, mostrando no solo sus gustos por la moda y el maquillaje, sino que también expone cómo la maternidad ha cambiado su vida.

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Natalia sostiene una relación de varios años con Álex Uscátegui. Aunque intenta llevar su vínculo de la manera más prudente posible, en algunas ocasiones presume su relación, los momentos en familia que tienen y el hogar que han construido gracias a su compromiso y el amor que se tienen como pareja.